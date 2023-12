Trener Motoru Goncalo Feio: Chcemy wygrać z Podbeskidziem i wrócić szczęśliwi do Lublina

Podbeskidzie wygrało w tym sezonie zaledwie dwa mecze. Tak się jednak składa, że oba przed własną publicznością. Co więcej, u siebie „Górale” doznali zaledwie jednej porażki – 0:1 ze Stalą Rzeszów. Poza tym zanotowali aż pięć remisów. Miedź Legnica, Górnik Łęczna, Wisła Kraków czy Wisła Płock, to ekipy, które w Bielsku-Białej traciły punkty.

– Na naszego niedzielnego rywala patrzymy przez pryzmat posiadanej jakości, a nie przez miejsce w tabeli. Podbeskidzie to klub, który nie tylko zadomowił się na lata w pierwszej lidze, ale niedawno był w Ekstraklasie i co roku, na początku sezonu, ma ambicję na awans. Absolutnie pozycja ligowa zespołu z Bielska-Białej nie oddaje jego jakości i poziomu, czego jesteśmy świadomi – zapewnia na klubowym portalu Goncalo Feio, trener Motoru.

Dodaje też, że jego drużyna skupia się nie na przeciwniku, a przede wszystkim na sobie. – Na pewno w tym roku dużo ważnych punktów zdobywaliśmy na wyjazdach. W naszym wykonaniu to mecze, które charakteryzują się w większości czystym kontem, dobrą organizacją całej drużyny w pracy bez piłki i dużą determinacją. Wierzymy, że będzie to baza do zwycięstwa. Dołożymy do tego naszą jakość, pokażemy, co potrafimy grać i z licznym wsparciem, które wiemy, że będziemy mieli od naszych kibiców, chcemy wygrać i wrócić szczęśliwi do Lublina – przekonuje Portugalczyk.

Tym razem transmisję będzie można obejrzeć tylko online, na: bit.ly/PolsatBoxGoF1L oraz PPV: bit.ly/MotorPPV.