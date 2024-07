Będąca w ciągłej budowie Wisła Puławy zaczyna dziś sezon wyjazdowym meczem z rezerwami ŁKS Łódź

Jak będzie wyglądać kadra Wisły w tym sezonie? Tego wciąż nie wiadomo. Część kart zostanie odkryta podczas piątkowego meczu, ale należy spodziewać się, że do Puław do końca sierpnia mogą dołączać nowi zawodnicy.

Pewne jest natomiast to, że w drużynie zostaje Kamil Kumoch. 23-latek przedłużył swoją umowę na kolejny sezon, a w poprzednich rozgrywkach zagrał w 28 meczach drugiej ligi i strzelił cztery gole. W klubie zostają także Kacper Szymanek i Kamil Kargulewicz. Obaj zawodnicy mieli ważne kontrakty z Wisłą i pozostaną jej zawodnikami. Szymanek ma 19 lat i jest wychowankiem Klubu. W minionym sezonie zanotował siedem ligowych występów oraz trzy spotkania w Pucharze Polski. Natomiast Kargulewicz w ostatnim sezonie zagrał w trzydziestu ligowych meczach zdobywając dwa gole. Do tego dołożył dwa występy w Pucharze Polski.

Nowym bramkarzem ekipy z Puław został za to Jan Szpanerski. 25-latek w poprzednim sezonie był zawodnikiem Stomilu Olsztyn, ale nie zagrał w jego barwach w ani jednym meczu. Nowy bramkarz podpisał z Wisłą roczną umowę. Ponadto klub poinformował, że do kadry pierwszego zespołu został dołączony 17-letni Franciszek Łuczuk, który w poprzednim sezonie zadebiutował na poziomie drugiej ligi w ostatniej kolejce rozgrywek przeciwko Pogoni Siedlce.

W czwartek puławianie ogłosili jeszcze cztery kolejne nazwiska. 21-letni napastnik Bartosz Guzdek został wypożyczony do końca obecnego sezonu z Miedzi Legnica. W minionym sezonie Fortuna I ligi Guzdek rozegrał 13 spotkań i strzelił jednego gola. Do drużyny dołączyli także Bartosz Wiktoruk i Kacper Piątek. Wiktoruk to środkowy pomocnik, który poprzedni sezon spędził w Stali Stalowa Wola i zagrał dla niej w 14 meczach. Z kolei Piątek przenosi się z Puław ze Stali Rzeszów, gdzie w poprzedniej kampanii zagrał w dwóch spotkaniach na poziomie Fortuna I Ligi.

Nową, roczną umowę podpisał również pomocnik z rocznika 2005 Adam Gałązka, który w poprzednim sezonie zaliczył dwa występy na drugoligowych boiskach.

Pierwszym rywalem nowej Wisły będzie ŁKS II Łódź. Zespół trenera Konrada Geregi w pierwszej kolejce wygrał u siebie 3:1 ze Skrą Częstochowa, a więc byłym zespołem obecnego szkoleniowca łódzkich rezerw. Co warte podkreślenia ŁKS II już po pięciu minutach prowadził 2:0 czym utorował sobie właściwie ścieżkę do premierowej wygranej.

W starciu z Wisłą ekipa z Łodzi również będzie celować w trzy punkty. Początek piątkowego meczu zaplanowano już na godzinę 17.