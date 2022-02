Piąty transfer Wisły Puławy. Tym razem skrzydłowy

Ilić ma 23 lata i do Puław przenosi się z drużyny Budocnosti Dobanovci, którego barwy reprezentował przez ostatnie 18 miesięcy. W poprzednich rozgrywkach wystąpił w 32 meczach ligowych i zapisał na swoim koncie: osiem goli oraz dwie asysty. W tym sezonie dołożył 20 meczów w lidze i jeden w pucharze Serbii oraz cztery bramki i dwie kolejne asysty.

Nowy nabytek Wisły jest wychowankiem Partizana Belgrad. Później zakładał koszulkę: Teleoptika Zeman, FK Macva Sabac i właśnie Budocnosti Dobanovci. Ilić ma też na swoim koncie występy w kadrze Serbii do lat: 17, 18 i 19. Najlepiej czuje się na prawym skrzydle, ale poradzi sobie również na lewym, a także w roli ofensywnego pomocnika. Portal transfermarkt jeszcze w grudniu 2021 roku wyceniał 23-letniego piłkarza na 200 tysięcy Euro.

W barwach Dumy Powiśla miał już okazję zagrać w dwóch meczach kontrolnych przeciwko: Energii Kozienice oraz Chełmiance Chełm. W tym drugim wpisał się zresztą na listę strzelców. Ilić jest już piątym zimowym nabytkiem klubu z Puław. Wcześniej do drużyny trenera Pawlaka dołączyli obrońcy: Jan Flak (Sokół Ostróda), Krystian Bracik (Cracovia II), Pedro Gaio (Caldas SC) oraz pomocnik Maciej Kona (Chojniczanka Chojnice).

W rubryce ubyli trzeba za to dopisać nazwisko Łukasza Kacprzyckiego. „Mały” na razie tymczasowo odchodzi do trzecioligowej Stali Stalowa Wola, która wypożyczyła go na rundę wiosenną. W umowie między klubami znalazła się jednak opcja transferu definitywnego po zakończeniu rozgrywek.

W tym sezonie Kacprzycki zaliczył tylko 11 występów w lidze, bo długo leczył kontuzję. Wcześniej Dumę Powiśla opuścili również: Karol Czelny (Bieszczady Ustrzyki Dolne), Mateusz Pielach (Świdniczanka Świdnik), Borys Piotrowski (Podlasie Biała Podlaska) i Dylan Ruiz-Diaz (Sportis Łochowo).