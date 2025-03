Kamil Kumoch i spółka przed tygodniem nie wybiegli na boisko, a piłkarska centrala zweryfikowała wynik spotkania z KKS Kalisz jako walkower 3:0 na korzyść rywali. W niedzielę puławianie wrócą jednak do gry.

– W dniu 7 marca 2025 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wniosek klubu Wisła Puławy o przywrócenie licencji na udział w rozgrywkach Betclic 2. ligi w sezonie 2024/2025. Po analizie wniosku wraz z załącznikami Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła odwiesić klubowi licencję na rozgrywki Betclic 2. ligi w sezonie 2024/2025 w związku z uregulowaniem wszystkich zobowiązań, które stanowiły podstawę zawieszenia licencji – czytamy w komunikacie PZPN.

Postawa zespołu z Puławy będzie jedną wielką niewiadomą, bo zimą w kadrze zaszło mnóstwo zmian. Kilku kluczowych graczy z pola ma już nowe kluby. Marcel Zylla trafił do Chojniczanki, Bartosz Guzdek do Olimpii Grudziądz, a Kacper Piątek do GKS Jastrzębie. Okazało się również, że Jan Szpaderski wylądował w Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Nowych twarzy jest więcej. W rubryce przybyli znaleźli się: Bartosz Bernard (Kuźnia Ustroń), Dominik Cheba (Star Starachowice), Karol Dziedzic (Wisła Kraków), Bartłomiej Juszczyk (Lech II Poznań), Sebastian Kwaczreliszwili (GKS Bełchatów), Miłosz Lewandowski (Motor Lublin), Franciszek Polowiec (ostatnio bez klubu, wcześniej Stal Rzeszów), Bartosz Waleńcik (ostatnio bez klubu, wcześniej Stomil Olsztyn) oraz Krzysztof Wróblewski (Chrobry Głogów).