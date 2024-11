Wisła Puławy podejmuje ŁKS II Łódź

Ostatni mecz o punkty w Betclic II Lidze Wiślacy zagrali ósmego listopada. W ostatnim starciu pierwszej rundy poważnie osłabieniu puławianie nie dali rady Resovii i przegrali 1:3. Po tym spotkaniu Wisła powinna zagrać przed tygodniem z rezerwami Zagłębia Lubin w ramach pierwszej kolejki rundy rewanżowej. Mecz został jednak przełożony na 30 listopada i puławianie mieli zdecydowanie więcej czasu na treningi.

W najbliższych dniach „Duma Powiśla” postara się o poprawę i tak już niezłego dorobku punktowego, a jej rywalem będzie ŁKS II Łódź. To właśnie przeciwko termu zespołowi Maciej Tokarczyk debiutował w tym sezonie w Betclic II Lidze (mecz z Zagłębiem II Lubin został przełożony, a miała na to wpływ niepewna sytuacja klubu z zagrożeniem nie przystąpienia do rozgrywek włącznie). Mecz w Łodzi zakończył się bezbramkowym remisem i co ciekawe było to jedyne spotkanie do tej pory, w którym Wisła zanotowała podział punktów.

W sobotę puławianie będą celować w zwycięstwo. Tym bardziej, że do składu wrócą pauzujący ostatnio za żółte kartki Marcel Zylla, Radosław Śledzicki i Łukasz Kabaj. Ostatni z wymienionych zagrał zresztą 19 listopada 45 minut w meczu reprezentacji Polski U-19, która pokonała 1:0 Rumunię w meczu towarzyskim rozgrywanym w Hiszpanii.

Początek meczu w Puławach zaplanowano na godzinę 12.