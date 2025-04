Podlasie całkiem nieźle zaczęło zawody w Świdniku. Nie umiało jednak udokumentować swojej przewagi golem. Goście szybko się „wyszumieli”, a inicjatywę przejęła drużyna Wojciecha Szaconia.

W 33 minucie powinno być 1:0. Zamiast bramki, gospodarze mogli jedynie złapać się za głowy. Andrij Remeniuk wrzucił z lewej flanki, Arkadiusz Maj uderzył głową, a na wślizgu piłkę próbował wbić do siatki Michał Zuber. Do szczęścia zabrakło jednak centymetrów.

Minęło kilkadziesiąt sekund, a żółto-niebiescy dopięli swego. Paweł Uliczny odebrał piłkę w środku pola, „uruchomił” na skrzydle Patryka Małeckiego, a „Mały” oddał futbolówkę do Remeniuka. Ukrainiec uderzył lekko, ale przed Pawłem Lipcem stał jeszcze Zuber, który w ostatniej chwili odsunął się od lecącej piłki i chyba przeszkodził bramkarzowi w interwencji, dlatego niezbyt mocny strzał wylądował w bramce.

W doliczonym czasie gry Avia wywalczyła rzut wolny tuż za linią szesnastki. Dominik Zawadzki huknął jednak nad poprzeczką. Tuż po przerwie obie ekipy miały szanse na gole. Najpierw Zuber dogrywał do Maja, ale ten drugi nie sięgnął piłki. Za chwilę czujny był Dawid Olszak. Dobrze wyszedł z bramki, skrócił kąt i odbił strzał Dominika Malugi z bliska.

W 56 minucie po zgraniu Wojciecha Kalinowskiego tuż przed bramkarzem znalazł się Maj jednak jakimś cudem spudłował. A w 68 minucie gospodarze dostali prezent od bramkarza rywali. Lipiec zamiast wybić piłkę podrzucił ją tylko do góry. Przejął ją Zuber, odegrał do Maja, a napastnik uderzył do „pustaka”, a przy okazji ustalił wyników derbów na 2:0.

Piłkarze ze Świdnika dzięki trzem punktom wskoczyli na siódme miejsce w tabeli. Do drugiego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski tracą obecnie 10 „oczek”. Podlasie jest dziesiąte (39 pkt).

Avia Świdnik – Podlasie Biała Podlaska 2:0 (1:0)

Bramki: Remeniuk (34), Maj (68).

Avia: Olszak – Letkiewicz (64 Zagórski), Machała, Rozmus, Kalinowski (64 Tkaczyk), Zawadzki (64 Szczygieł), Uliczny (81 Popiołek), Remeniuk, Zuber, Małecki, Maj (70 Marek).

Podlasie: Lipiec – Orzechowski, Podstolak, Avdieiev, Pigiel (79 Kaczyński), Kamiński, Lipiński (64 Jakóbczyk), Cichocki (46 Maluga), Opalski, Kosieradzki (57 Kobyliński), Horzhui (57 Wojczuk).