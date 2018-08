Tomasz Brzyski (Motor Lublin): Wróciłem na stare śmieci

Za wami kolejne dwa wygrane sparingi, ale w takich upalnych warunkach ciężko gra się w piłkę?

– Na pewno taka aura nie ułatwia zadania. Jednak trzeba było swoje wybiegać żeby efekty przyszły już po rozpoczęciu meczów o punkty. Wiadomo, że w sparingach wynik nie jest najważniejszy. Bardziej chodzi o to aby odpowiednio przygotować się motorycznie, a także zgrać zespół. Dlatego przygotowujemy się do startu rozgrywek, obecnie pogoda nam w tym co prawda nie pomaga, ale zapewne będą nas czekać takie mecze, gdzie warunki mogą być zbliżone do obecnych. Dlatego to dla nas dobre przetarcie.

Sparingowe wyniki nie są najważniejsze, ale wiadomo nie od dziś że to wyniki budują atmosferę w zespole. A Motor latem składany jest niemal od nowa...

– To prawda, ale nie możemy patrzeć na to wszystko w ten sposób. Ostatnie dwa sparingi zagraliśmy z drużynami czwartoligowymi. Miały one na celu wypróbowanie nowych schematów i elementów gry. Owszem wygrana cieszy i może podbudować szczególnie młodych zawodników.

A co skłoniło pana do powrotu do Lublina?

– Zdecydowałem się na powrót w rodzinne strony ze względu na syna, który idzie do szkoły. Dlatego nie chciałem już dłużej włóczyć się po Polsce. I wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję, że dla mnie przygoda z wielką piłką dobiega końca i wracam na stare śmieci.

Tomasz Brzyski może chyba jednak wydatnie pomóc Motorowi w nowym sezonie?

– Nie ukrywam, że przyszedłem do Motoru po to by pomóc drużynie. Nie tylko na boisku, ale także poza. Młodym zawodnikom przydaje się wsparcie „starszyzny”. Wiem o tym doskonale, bo sam zaczynałem swoją przygodę z piłką w Lublinie. Wiem też jak ciężko jest się wybić i dostać do najwyższej klasy rozgrywkowej. Dlatego chcę swoim doświadczeniem pomóc swoim młodszym kolegom by się rozwinęli i być może kiedyś zaistnieli w Ekstraklasie.

Słychać było, że podczas gry udziela pan dużo podpowiedzi swoim partnerom....

– W piłce tak jest, że trzeba wzajemnie sobie podpowiadać, a czasami też użyć mocnych słów. Wszystko po to by zbudować u zawodnika odpowiednią psychikę. Samym „głaskaniem” można mu tylko zaszkodzić bo wtedy taki piłkarz uważa, że już wszystko potrafi. Dlatego czasami trzeba także doprowadzić kolegów do pionu.

Z klubem związał się także inny doświadczony piłkarz Grzegorz Bonin. Kibice już ostrzą sobie zęby na mecze Motoru z takimi ligowcami.

– Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. To, że będę grał wspólnie z Grześkiem niezmiernie mnie cieszy. To mój kolega, z którym w przeszłości graliśmy razem w dwóch klubach [Polonia Warszawa i Korona Kielce – red]. Teraz po latach znów się spotkaliśmy. Jednak w zespole jest także wielu innych zawodników, którzy wzmocnili Motor i mam nadzieję, że wspólnie stworzymy taki zespół, że po cichu będziemy liczyć na awans.