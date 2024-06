Trzeba było grać dogrywkę, ale Avia jednak lepsza od Startu Krasnystaw w finale Pucharu Polski

Od początku inicjatywa była po stronie trzecioligowca. Podopieczni Łukasza Mierzejewskiego mieli jednak problem, żeby wypracować sobie klarowną okazję na gola.

Avia była groźna zwłaszcza w końcówce pierwszej odsłony. W 36 minucie po świetnej akcji prawym skrzydłem Wojciecha Kalinowskiego do piłki tuż pod bramką Startu rzucił się Adrian Paluchowski. Doświadczony snajper uderzył głową, ale prosto w bramkarza. Do futbolówki dopadł jeszcze Patryk Małecki jednak z bliska też nie potrafił jej skierować do siatki.

Kilka chwil później bardzo szybko grę wznowił Andrzej Sobieszczyk. Paluchowski podał na skrzydło do Małeckiego, ten popędził do linii końcowej i zagrał wzdłuż bramki, a „Paluchowi” zabrakło centymetrów, żeby przeciąć zagranie kolegi. Później był jeszcze strzał „Małego” zza pola karnego, ale niecelny.

W doliczonym czasie gry gorąco zrobiło się pod bramką Avii po rzucie rożnym. Żółto-niebiescy wyszli z opresji, a za chwilę także z szybkim atakiem, który jednak nie zakończył się golem i po 45 minutach kibice w Krasnymstawie goli nie obejrzeli.

Druga połowa? Start na pewno mocno postraszył faworyzowanego przeciwnika. Po kwadransie Daniel Chariasz posłał wrzutkę w pole karne, a na dalszym słupku znalazł się Adrian Leszczyński, który strzelił głową, ale tylko w boczną siatkę. Minęło 90 sekund i byliśmy po drugiej stronie boiska, gdzie w szesnastkę wpadł Paluchowski. Nie dogrywał jednak do kolegów, tylko strzelił lekko w krótki róg i Krzysztof Janiak bez problemów złapał piłkę.

W 70 minucie Maciej Łopuszyński sprytnie zagrał w pole karne do Leszczyńskiego, a ten łatwo minął obrońcę przekładając sobie piłkę z prawej na lewą nogę, ale nie miał już z czego uderzyć i jego lekki strzał został zablokowany. Na kwadrans przed końcowym gwizdkiem w dobrej sytuacji znalazł się za to Eryk Galara, ale huknął nad poprzeczką.

W 82 minucie porządnie „zakotłowało” się w szesnastce gości, ale graczom Startu nie udało się oddać strzału. Za chwilę po drugiej stronie boiska żółto-niebiescy wyszli z kontrą czterech na czterech. Małecki dostał piłkę na skrzydło jednak został zablokowany i z kolejnej akcji świdncizan nic nie wyszło.

W doliczonym czasie gry jedni i drudzy mogli zakończyć mecz. Najpierw piłki nie złapał Janiak, ale Paluchowski nie oddał strzału, bo padł na murawę. Sędzia nie dopatrzył się przewinienia i nakazał grać dalej. No to Start grał. Leszczyński po raz kolejny przedarł się lewym skrzydłem, piłka w końcu dotarła w pole karne, jednak Avia ratowała się wybiciem na „uwolnienie”. I ostatecznie w Krasnymstawie trzeba było grać dogrywkę.

W 93 minucie przyjezdni w prosty sposób wypracowali sobie bardzo dobrą okazję. Szybkie wznowienie Sobieszczyka do Małeckiego, „Mały” zagrał do Mateusza Stryjewskiego, a ten z narożnika pola karnego sprawdził czujność Janiaka.

Za chwilę Stryjewski nie trafił w bramkę po akcji Tomasza Zająca, ale piłkę zebrał Małecki i od razu dograł w szesnastkę do Pawła Ulicznego. Pomocnik wyłożył ją na piąty metr do Arkadiusza Maja, który bez przyjęcia uderzył do siatki. I w końcu trzecioligowiec miał powody do radości.

Minęło około 180 sekund i było po zawodach. Stryjewski wyłożył piłkę do Maja i chociaż napastnik nie oddał czystego strzału, to futbolówka wturlała się do bramki tuż przy słupku. W końcówce gospodarze wyraźnie opadli już z sił, a Avia miała przynajmniej trzy świetne szanse. Igor Szczygieł, Galara i Maj nie potrafili jednak umieścić piłki w siatce i zostało 0:2.

W nagrodę ekipa ze Świdnika oprócz pamiątkowego pucharu, otrzymała również czek na 40 tysięcy złotych.

Start Krasnystaw – Avia Świdnik 0:2 (0:0, 0:2)

Bramki: Maj (96, 99).

Start: Janiak – Więczkowski (119 Nowak), Saj, Leszczyński (98 Cygan), Łopuszyński, Chariasz D. Sołdecki, Misztal, Florek (70 Strug), Jabłoński (50 Pęcak), Skiba.

Avia: Sobieszczyk – Zagórski, Dobrzyński (81 Kafel), Mykytyn, Rozmus (16 Drozd), Uliczny, Popiołek (61 Galara), Kalinowski (73 Zając), Małecki (113 Szczygieł), Białek (66 Maj), Paluchowski (91 Stryjewski).