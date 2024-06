Euro 2024: Najpierw szok, a potem efektowna odpowiedź Hiszpanów

Dla Gruzinów awans na pierwsze w historii Euro był swoistym sukcesem, ale podopieczni Willego Sangola wcale nie zamierzali się tym zadowolić i zdołali przedrzeć się do fazy pucharowej. Tam jednak ich rywalem był jeden z gigantów – Hiszpania.

Gruzini do meczu z jedną z najlepszych ekip na świecie podeszli bez jakichkolwiek kompleksów choć w pierwszych 15 minutach przeżywali prawdziwe katusze. „La Roja” ruszyła do przodu i w zasadzie była niezwykle blisko strzelenia gola. Piłka nożna bywa jednak nieprzewidywalna i w 18. minucie Gruzini wyszli na prowadzenie. Grający na co dzień w Cracovii Otar Kakabadze dośrodkował piłkę w pole karne, a tam niefortunną interwencją „popisał się” Robin Le Normand trafiając do własnej bramki.

Stracony gol nie zachwiał pewnością siebie faworytów tylko zmotywował do kolejnych ataków. Przed przerwą do wyrównania technicznym strzałem zza pola karnego doprowadził Rodri i do przerwy był remis. Po zmianie stron Hiszpania nadal atakowała. Sześć minut po wznowieniu gry Lamin Yamal świetnie dośrodkował na głowę Fabiana Ruzia, a ten trafił na 2:1. Kwadrans przed końcem faworyt prowadził już 3:1. Tym razem próbkę swoich wspaniałych umiejętności pokazał Nico Williams i uderzył pod poprzeczkę. „Dzieła zniszczenia” Gruzinów dokonał w 83 minucie Dani Olmo strzelając z około 16 metrów nie do obrony.

Po efektownej wygranej nad Gruzją Hiszpanie awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z Niemcami. Patrząc na formę obu zespołów zaplanowany na piątego lipca mecz w Stuttgarcie można nazwać go przedwczesnym finałem.

Hiszpania – Gruzja 4:1 (1:1)

Bramki: Rodri (39), F. Ruiz (51), N. Williams (75), Olmo (83) – Le Normand 18(samobójcza).

Hiszpania: Simon – Carvajal (81 Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (66 Grimaldo) - Pedri (52 Olmo), Rodri, F. Ruiz (81 Merino) – Yamal, Morata (67 Oyarzabal), N. Williams.

Gruzja: Mamardaszwili – Kakabadze, Gwelesiani (79 Kwekweskiri), Kaszia, Dwali, Loczoszwili (63 Dawitaszwili) – Czakwetadze (63 Citaiszwili), Kiteiszwili (41 Altunaszwili), Koczoraszwili – Mikautadze (79 Ziwziwadze), Kwaracchelia.