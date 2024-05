III Charytatywny Turniej w Piłce Nożnej Fundacja Grupy Aliplast. Zagrali by pomóc dzieciom [zdjęcia, wideo]

W turnieju, który odbywał się od sobotniego poranka niedaleko głównej siedziby Grupy Aliplast wzięło udział sześć zespołów: Spiżarnia Polish Food, Ball Packaging Europe, Aliplast Aluminium Systems i przyjaciele, Aliplast Aluminium Extrusion, Noyen oraz Tunko.

– Spotkaliśmy się tutaj by pomagać potrzebującym dzieciom z niepełnosprawnościami – powiedział Michał Gdulewicz, kapitan Aliplast Aluminium Systems i przyjaciele. – Nasza drużyna zawsze walczy o najwyższe cele, ale liczy się dzisiaj przede wszystkim dobra zabawa. Boiska są dobrze przygotowane do gry dlatego liczymy na udane zmagania – dodał.

– Jesteśmy na naszych boiskach już po raz trzeci. Celem turnieju charytatywnego było zebranie pieniędzy dla dzieci z Lubelszczyzny z niepełnosprawnościami – mówi Ewa Ciołek marketing manager Grupy Aliplast i jedna z organizatorek imprezy. – Jaki to będzie zakres omówimy w późniejszym czasie. Może to być sponsoring zajęć rehabilitacyjnych albo sprzęt – ta kwestia jest do uzgodnienia. Chcemy otworzyć niepełnosprawnym dzieciom możliwości do aktywności ruchowej i sportowej – dodaje Ciołek.

Turnieje na boiskach przy ul. Wacława Moritza stają się już coroczna tradycją. – Poprzednie imprezy były odbierane bardzo pozytywnie. Dobra zabawa połączona z rywalizacją poprzez pomaganie, to gra do jednej bramki. Z jednej strony każdy walczy o zwycięstwa w meczach, ale cel wszystkich tutaj obecnych tak naprawdę jest ten sam. Kilka firm jest z nami już od pierwszej edycji, a w obecnym turnieju debiutuje u nas drużyna firmy Tunko. Nasz zespół bronił tytułu, ale mieliśmy w tym sezonie pewne kłopoty ze składem. Dlatego nazwa drużyny, to Aliplast i przyjaciele i liczymy na dobry występ tej ekipy – zdradziła Ciołek.

Po oficjalnym otwarciu zawodów rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Każda z drużyn miała do rozegrania pięć spotkań (grano w formule każdy z każdym 2x10 minut). Już w pierwszym meczu Aliplast Aluminium Systems i przyjaciele zmierzyli się z innym z faworytów – Spiżarnia Polish Food. Po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu lepsi okazali się goście. I jak się później okazało wynik tego spotkania był kluczowy dla decydujących rozstrzygnięć, bo to właśnie Spiżarnia Polish Food okazała się najlepsza.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Spiżarnia Polish Food

2. Aliplast Aluminium Systems i przyjaciele

3. Aliplast Extrusion

4. Ball

5. Noyen

6. Tunko