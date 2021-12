Specjalna książka na 100 lecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

W 2022 roku Lubelski Związek Piłki Nożnej będzie obchodził Jubileusz 100-lecia istnienia. Jednym w elementów, który uświetni jego obchody, będzie wydanie bogato ilustrowanej publikacji. Książka ma się ukazać w listopadzie przyszłego roku. – Zdecydowana większość klubów, w których funkcjonuje sekcja piłki nożnej, pomimo nawet kilkudziesięciu lat działalności, nie posiada swojej monografii. Uczestnicząc w tym projekcie każdy zainteresowany kub będzie miał chociażby jej namiastkę, która składa się także na historię Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Publikacja będzie doskonałą okazją do pokazania osób najbardziej zasłużonych w działalności: zawodników, trenerów, działaczy oraz opisania największych wydarzeń czy sukcesów sportowych ze swojej, często bardzo bogatej, ale nigdzie nie udokumentowanej klubowej historii. Bardzo gorąco zachęcam kluby do wzięcia udziału w tym prestiżowym projekcie, który będzie realizowany pod moim honorowym patronatem – przyznaje prezes LZPN Zbigniew Bartnik.

Autorem książki będzie Jacek Kosierb, znany w środowisku animator piłki nożnej amatorskiej, organizator wielu imprez, w tym od ponad 20 lat ligi futsalu w Świdniku, spiker stadionowy oraz prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu. W swoim dorobku posiada pięć monografii piłkarskich wydanych w latach 2012-2021. Od 2015 roku jest czynnym zawodnikiem Reprezentacji Polskich Pisarzy w piłce nożnej. W koszulce z Orłem na piersi rozegrał 73 mecze zdobywając w nich 5 bramek. – Wydanie takiej publikacji od dawna chodziło mi po głowie. Już w 2014 roku, jeden z rozdziałów swojej drugiej książki pt. „Świdnicka halówka i nie tylko”, potraktowałem jako przegląd lokalnych klubów sportowych ze Świdnika i najbliższej okolicy. Spotkało się to z bardzo pozytywną i entuzjastyczną reakcją ze strony futbolowego środowiska. Teraz jest idealna okazja, aby ten pomysł sprzed lat rozszerzyć na wszystkie zainteresowane kluby naszego województwa. Z propozycją spisania historii w pigułce mniejszej lub większej mogą się do mnie zgłaszać nie tylko istniejące kluby. Do współpracy zapraszam także byłych działaczy oraz zawodników klubów już nieistniejących. Tylko w taki sposób pamięć o nich zostanie na trwałe spisana na kartach historii. Kto kiedyś, za kilkadziesiąt lat, będzie pamiętał o takich drużynach jak np. Błękitni Suchodoły, Tornado Tomaszowice czy LZS Żuków? W ten sposób pamięć o nich przetrwa na zawsze. Zdaję sobie sprawę, że przede mną ogrom pracy. Zawsze podkreślam planując swoje kolejne monografie, że nic mnie tak nie „nakręca” do dalszego działania jak świadomość tego jak wiele, w dłuższej perspektywie czasowej, uda się ocalić od zapomnienia. Budujmy przyszłość, żyjmy teraźniejszością, ale pamiętajmy i kultywujmy relikty przeszłości – tłumaczy Jacek Kosierb.

Propozycje udziału w przedsięwzięciu zostały już wysłane do wszystkich klubów województwa lubelskiego. Zainteresowani mogą się zgłaszać do autora publikacji pod numerem telefonu: 601 413 856 lub na e-mail: jacekkosierb@interia.pl Na facebooku działa już specjalna strona „100 Klubów na 100-lecie LZPN”, na której sukcesywnie będą się pojawiały treści oraz informacje związane z pracami nad publikacją. Wydanie książki planowane jest na jesień przyszłego roku.