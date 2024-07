Troje świdniczan odebrało odznaki „Za Zasługi dla Sportu” przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa

Z wnioskiem o przyznanie nagród wystąpił na początku roku Zarząd Powiatu w Świdniku. Było to związane z jubileuszem 25-lecia Powiatowej Amatorskiej Ligi w futsalu. Uroczystości odbyły się na początku marca, ale odznaki z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotarły dopiero teraz. - Są takie dni kiedy nasza bardzo fajna przecież „codzienność” w działalności stowarzyszenia Manufaktura Futbolu w Świdniku przekłada się na inne, także całkiem miłe momenty jak ten. Wspólnie tworzymy zgrany team. Kasia od kilkunastu już lat profesjonalnie niesie, w razie oczywiście potrzeby, pierwszą pomoc medyczną uczestnikom naszych zawodów. Na Irka, który jest już sędzią z przeszło 30-letnim doświadczeniem, także zawsze możemy liczyć. Należy dodać, że te odznaki to także, a może przede wszystkim zasługa tych, którzy uczestniczą oraz wspierają organizowane przez nas imprezy sportowo-rekreacyjne. Przecież bez nich nie bylibyśmy w stanie niczego zorganizować. Jako Manufaktura Futbolu co roku przedstawiamy szeroką ofertę możliwości udziału w piłkarskich wydarzeniach od futsalu i piłki nożnej sześcio oraz siedmioosobowej, poprzez beach soccer i getbol, a na siatkonodze kończąc - przyznał Jacek Kosierb, dla którego wartością nadrzędną w życiowej pasji jest sentencja Św. Jana Pawła II: „Ze wszystkich rzeczy nieważnych, piłka nożna jest najważniejsza”.

Na przestrzeni 10 lat świdniczanin skompletował brązową (2014 rok), srebrną (2017 rok) i złotą odznakę (2024 rok) ministerialną i śmiało może przyznać, że w swojej bogatej, przeszło 30-letniej działalności „przeżył” już kilku ministrów od sportu.

Działacze świdnickiej Manufaktury Futbolu zapewniają, że kolejne „laury” jakie stają się ich udziałem jeszcze bardziej dopingują ich do dalszej, owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko Świdnika czy powiatu świdnickiego, ale coraz częściej także województwa lubelskiego.