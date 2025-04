Unia Lublin coraz bliżej awansu do wyższej klasy rozgrywkowej

Unia Lublin jest coraz bliżej uzyskania wymarzonego awansu do Orlen I ligi. W niedzielę liderki II ligi zremisowały bardzo ważne spotkanie z MKS Myszków. Gospodynie mogą sobie pluć w brodę, bo były blisko triumfu.

W 69 min wykorzystały błąd Faustyny Korzekwy, która za krótko wybiła piłkę. Do futbolówki doskoczyła Weronika Mazur, która strzałem z 45 m dała prowadzenie Unii. Do remisu doprowadziła w 81 min Klaudia Nowak, która wyskoczyła najwyżej do piłki zacentrowanej z rzutu rożnego.

Unia Lublin – MKS Myszków 1:1 (0:0)

Bramki: Mazur (69) – Nowak (81).

Unia: Szymanek – Mazur, Gąsiorowska, Szczygieł, Kierpura, Dąbrowska, Warchałowska, Szczepanik, Przekorzyńska, Karczewska, Świderska.

Myszków: Korzekwa – Polańska, Woźniakowska, Ziębińska, Liczko (60 Aumiller), Frontczak (70 Majchrzak), Heblik, Rosak, Godowska (60 Nowak), Matusiak, Lisik.

Żółta kartka: Dąbrowska. Sędziowała: Płaskocińska (Radom). Widzów: 50.