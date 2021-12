W Zamościu zagrają w piłkę dla Weroniki

Impreza odbędzie się 26 grudnia 2020 r. na hali OSIR w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8. Środki zebrane podczas rozgrywek zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację kilkumiesięcznej Weroniki Płońskiej, która ma zespół Downa (Trisomia 21) i wrodzoną wada serca. Obecnie dziewczynka jest po jednej operacji przegrody ubytku przegrodowo-komorowego i rekonstrukcji zastawki. W przyszłości być może czeka ją kolejna operacja, a po niej bardzo kosztowna rehabilitacja. Weronika jest podopieczną Fundacji Serca dla Maluszka z Bielsko-Białej. Rodzina, w której wychowuje się Weronika żyje w bardzo skromnych warunkach.

Wstęp na trybuny będzie bezpłatny. W turnieju, który rozpocznie się o godzinie 9.00 weźmie udział 20 zespołów podzielonych na cztery grupy. Awans do fazy pucharowej wywalczy po dwie najlepsze ekipy z każdej z nich. Zwycięzcę zmagań poznamy późnym wieczorem. Natomiast kulminacyjny moment imprezy nastąpi o godzinie 16. – Właśnie wtedy odbędzie się licytacja koszulek i sportowych gadżetów, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie Weroniki – mówi Kamil Tomczyszyn, współorganizator wydarzenia. Jakie trykoty będzie więc można wylicytować? – Kibice będą mogli wrócić do domów z koszulką Artura Boruca z Legii, Karola Świdereskiego z reprezentacji Polski, czy Sławomira Peszki z Wieczystej Kraków, a także Patryka Szysza z Zagłębia Lubin. Każda z koszulek jest opatrzona autografem, a na trykocie Zagłębia poza Syszem podpisali się wszyscy pozostali piłkarze „Miedziowych”. Do tego wylicytować będzie można koszulki Mohameda Salaha z Liverpoolu i Leonardo Bonucciego z Juventusu, także z podpisami – wylicza Tomczyszyn.

Organizatorzy zachęcają kibiców do aktywnego udziału w licytacji. Ci których zabraknie w hali będą mogli wziąć udział w licytacji on-line, która będzie transmitowana na fanpage’u Stowarzyszenia Dawcy Uśmiechu – Smile Donors

Cały dochód z przedsięwzięcia, zostanie przeznaczony na leczenie maleńkiej dziewczynki. Więcej szczegółów na temat turnieju można znaleźć na facebooku pod adresem https://facebook.com/events/s/vii-swiateczny-charytatywny-tu/586806035733617/