Świdniczanka lepsza od Łady 1945 Biłgoraj, sparingowe wyniki naszych czwartoligowców

Szkoleniowiec ekipy ze Świdnika miał do dyspozycji Arkadiusza Janczarka z Unii Wilkołaz, który od początku trenuje z zespołem, a także: środkowego pomocnika, który jest młodzieżowcem i bardziej doświadczonego napastnika, który powinien być z miejsca sporym wzmocnieniem drużyny. Obaj na dniach mają już oficjalnie dołączyć do zespołu.

– Sportowo się bronią, więc na pewno nie musimy ich testować. Formalności nie zostały jednak załatwione, dlatego nie chciałbym jeszcze mówić o konkretach. Wkrótce powinniśmy jednak ogłosić oba transfery, a obaj piłkarze na pewno bardzo się nam przydadzą, bo szukaliśmy kogoś właśnie do środka pola i do ofensywy – wyjaśnia szkoleniowiec ekipy ze Świdnika.

Wygląda jednak na to, że młody Janczarek przekonał do siebie szkoleniowca. – Arek naprawdę wypadł całkiem nieźle. To taki przykład transferu z niższej ligi, chłopaka z fajnym potencjałem. Jest skoncentrowany na tym, żeby się dalej rozwijać, a my właśnie takimi zawodnikami jesteśmy zainteresowani. Myślę, że z nami zostanie, ale musimy jeszcze porozmawiać z jego klubem i nim samym – dodaje trener Gieresz.

Jeżeli chodzi o sam mecz, to łupem bramkowym podzieliło się trzech piłkarzy. Hat-tricka zapisał na swoim koncei Jakub Pryliński, dwa gole dorzucił Michał Zuber, a jednego Mikołaj Nawrocki. Bramek powinno być jednak znacznie więcej, ale gracze „Świdni” zmarnowali sporo dogodnych sytuacji. – Na pewno wynik w pełni oddaje to, co działo się na boisku. Przeciwnik z niższej ligi starał się nam przeciwstawić determinacją i wolą walki. Brawa dla nich, ale powinniśmy strzelić więcej bramek, byliśmy naprawdę nieskuteczni. Mimo wszystko kilka elementów gry, na których nam zależało działało całkiem nieźle, dlatego jesteśmy zadowoleni z tego meczu – przekonuje opiekun zespołu ze Świdnika.

W następną sobotę na pewno poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej. Jego podopieczni mają zagrać z trzecioligową Chełmianką. Spotkanie odbędzie się na boisku w Lubartowie.

Świdniczanka Świdnik – Łada 1945 Biłgoraj 6:1

Bramki dla Świdniczanki: Pryliński 3, Zuber 2, Nawrocki.

Swidniczanka: Gosik – Kowalski, Kanarek, Koźlik, Kutyła, zawodnik testowany I, Janczarek, Łopuszyński, Strug, Nawrocki, Pryliński. II połowa: Socha – Kanarek, Pielach, Ptaszyński, Szymala, Sikora, Kotowicz, Sypeń, Zuber, Skoczylas, zawodnik testowany II.

SPARINGI NASZYCH CZWARTOLIGOWCÓW

KS Cisowianka Drzewce – Stal Kraśnik 2:1 (zawodnik testowany, D. Giziński – Zięba)

Lewart Lubartów – Janowianka Janów Lubelski 4:3 (Koneczny, Żelisko, Aftyka, Najda-z karnego)

JKS Jarosław – Tomasovia Tomaszów Lubelski 6:0 (Dusiło 3, Pawlak, zawodnik testowany, Chrupcała)

Powiślak Końskowola – MKS Ruch Ryki 6:0 (Milcz 2, Drzazga, Bernat, Piasek, samobójcza)

POM Iskra Piotrowice – Opolanin Opole Lubelskie 2:1 (Szabłowski, Drozd – Wadowski)

Gryf Gmina Zamość – Avia II Świdnik 4:2 (Klimkowski 2, Baran, Woźniak)

Hetman Zamość – Kryształ Werbkowice 0:3 (Reszczyński, Rybka, Michalak).