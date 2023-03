POM Iskra Piotrowice – Stal Kraśnik 1:2. Wygrana w ostatniej chwili

Zawody na pewno lepiej rozpoczęły się dla gospodarzy. Już w ósmej minucie świetnym podaniem akcję ekipy z Piotrowic rozpoczął Grzegorz Fularski, a wszystko celnym strzałem do siatki zakończył Marcin Kowal. I od ósmej minuty, to POM był na prowadzeniu. Stal długo jednak nie czekała z wyrównaniem. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Pawła Ziębę już kwadrans później do remisu doprowadził Kamil Król, oczywiście po strzale głową.

W kolejnych fragmentach wynik nie ulegał zmianie, a najlepszą okazję zmarnował Zięba, który przegrał pojedynek jeden na jeden z bramkarzem rywali. I wydawało się, że zawody zakończą się podziałem punktów. W doliczonym czasie gry kraśniczanie jednak zdobyli drugą bramkę. Po wyrzucie piłki z autu dobrze zgrał ją Król, a rezerwowy Kacper Pietrzyk uderzył na bramkę. Golkiper gospodarzy zdołał odbić futbolówkę, ale akcję zamykał jeszcze Zięba i to on, rzutem na taśmę zapewnił niebiesko-żółtym trzy „oczka”.

– To był ciężki mecz. Boisko w Piotrowicach nie jest za duże i na pewno lepiej się na nim broni niż atakuje. POM naprawdę postawił nam bardzo trudne warunki. Zaskoczyli nas na samym początku i objęli prowadzenie. Na szczęście szybko opanowaliśmy sytuację i udało się wyrównać. Mogliśmy strzelić na 2:1, ale rywale też się groźnie odgryzali. Można powiedzieć, że pierwsza remisowa połowa była ze wskazaniem na nas, a druga już bardziej wyrównana. Brakowało dokładności, ale cały czas dążyliśmy do zdobycia zwycięskiego gola. I w doliczonym czasie gry się udało. Na wiosnę mamy dużo młodszy skład niż jesienią, co było widać, bo w jedenastce pojawiło się sześciu młodzieżowców. Nie było łatwo, ale cieszy pozytywne otwarcie drugiej rundy – cieszy się Daniel Szewc, trener Stali.

POM Iskra Piotrowice – Stal Kraśnik 1:2 (1:1)

Bramki: Kowal (8) – Król (23), Zięba (90+2).

POM: Woźniak – Orłowski (85 Nieróbca), Bartoszcze, Chrześcijanek, Kura, Nowak, Fularski (85 Wójcik), Mietlicki, Kowal (73 Drozd), Jurko, Szabłowski.

Stal: A. Wojcicki – Lucyk, Pietroń, Jargieła (66 Cygan), M. Jędrasik (89 Kacper Pietrzyk), M. Majewski, Szwedo (65 Winkler), Zięba, Krystian Pietrzyk, Sz. Majewski, Król.

Żółte kartki: Kowal – Lucyk, M. Majewski, Sz. Majewski.

Sędziował: Łukasz Mucha (Lublin).