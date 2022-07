Świdniczanka wzmacnia się doświadczonym bramkarzem

30-latek ostatnie cztery sezony spędził w Wiśle Puławy, a w trakcie swojej dotychczasowej kariery występował także w Koronie Kielce, Stali Stalowa Wola i Górniku Łęczna, którego jest zresztą wychowankiem. I właśnie w zielono-czarnych barwach zanotował jedyny w swojej karierze występ na poziomie ekstraklasy (w sezonie 2014/2015 przeciwko GKS Bełchatów wygrany przez łęcznian 1:0).

– Został przestawiony mi bardzo ciekawy pomysł na budowę drużyny, przed która stoją bardzo ambitne cele do zrealizowania oraz wizja na rozwój całego klubu. Również dużo dobrego o całej organizacji w klubie usłyszałem od Mateusza Pielacha, z którym graliśmy razem w Wiśle. Wszystkie te aspekty wpłynęły na moją decyzję o przyjściu do Świdniczanki – powiedział nowy zawodnik czwartoligowca. – Paweł Socha dołącza do nas, a jego zadaniem będzie zaczarować bramkę. Do tej pory traciliśmy sporo goli. Cała drużyna jest odpowiedzialna za obronę, ale na końcu zawsze i tak stoi bramkarz. Swoim doświadczeniem, siłą (doskonale wypadł w testach i badaniach) i umiejętnościami Paweł ma nam pomóc w walce o jak najwyższe miejsce w lidze. Jego charyzma i spokój ma się rozlewać na resztę ekipy. Cieszymy się, że wybrał Świdniczankę na swój nowy klub – dodał Paweł Walczak, prezes Świdniczanki.

Zespół trenera Łukasza Gieresza przygotowania do nowego sezonu rozpoczął w czwartek. A już w sobotę o godzinie 11 w Milejowie Świdniczanka rozegra pierwszy tego lata mecz kontrolny przeciwko Wildze Garwolin. Później dojdzie do sparingów z Lublinianką (16 lipca), Motorem II Lublin (23 lipca) i Podlasiem Biała Podlaska (30 lipca). Ostatnim rywalem Mateusza Pielacha i spółki przez startem rozgrywek będzie Cisowianka Drzewce (mecz zaplanowano na piątego lub szóstego sierpnia).