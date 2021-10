MKS Ruch Ryki – Piaskovia Piaski 1:1. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Obie ekipy w obecnych rozgrywkach zadziwiają swoją formą. Zarówno Ruch, jak i Piaskovia przed startem sezonu były typowane do walki o utrzymanie, to jednak od pierwszych kolejek osiągają zaskakująco dobre rezultaty. Ruch przystępował do tego meczu jako ósma siła „okręgówki”, a Piaskovia plasowała się na 5 miejscu.

Pierwsza połowa nie przyniosła jednak spodziewanych emocji. Piłkarze obu ekip walczyli z całych sił, ale brakowało bramek. To dziwne, bo w składach obu ekip są gracze, którzy potrafią to robić. W Ruchu odpowiedzialni są za to młody Bartłomiej Bułhak i doświadczony Wojciech Kępka. Ten drugi, 43-letni napastnik, w przeszłości zdobywał gole m.in. dla Wisły Puławy. W Piaskovii też nie brakowało piłkarzy umiejących seryjnie trafiać do siatki. Takim graczem jest chociażby Konrad Nowak, który ma za sobą nawet występy w Ekstraklasie.

Po przerwie trafiali jednak ci mniej znani. Wynik w 75 min otworzył Szymon Rafeld, który w przeszłości miał okazję terminować w Zniczu Pruszków. Wyrównał za to Tomasz Nowak. Warto podkreślić, że w tym momencie goście grali już w osłabieniu, bo w 69 min czerwoną kartkę obejrzał Damian Kapica. Co ciekawe, ten zawodnik pojawił się na boisku zaledwie 7 min wcześniej. (kk)

MKS Ruch Ryki – Piaskovia Piaski 1:1 (0:0)

Bramki: Rafeld (75) – T. Nowak (82).

Ruch: Troshupa – Rafeld, Gąska, Nastalski, Kryczka, Gałązka (86 Jędrzejewski), Długaszek, Darnia (81 Oleksiuk), Bułhak, Kuchnio, W. Kępka (86 Piotrowski).

Piaskovia: Snizhko – Olender, T. Nowak, Muda, Bednarek, Kucharzewski (62 Kapica), Adamiec, Bomba, Szczepanik, Walęciuk, K. Nowak.

Żółte kartki: Nastalski, Rafeld, Kryczka – Kapica. Czerwona kartka: Kapica (69 min za dwie żółte). Sędziował: Słomka. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Garbarnia Kurów – Wisła Annopol 2:3 (0:2)

Bramki: Bieniek (75), Ziętek (78 samobójcza) – Pawłowski (36 z karnego, 39), Garbacz (51).

Garbarnia: Baran – Chabros (79 Żaba), M. Zlot, Gałka, Wałach (65 Wolszczak), Kopeć, Dajos, Głowacki, S. Zlot (46 Bieniek), Łubek (54 Kozak), Kusyk (86 Lubisz).

Wisła: Ziętek – Trębacz (70 Stępień, 80 Żyłka), Kontapka, Zamiirenko, Wójcik, Gil, Rybak, Garbacz, Dębniewski (46 Gogół), Mazurek, Pawłowski.

Żółte kartki: Garbacz, Gogół, Zamriienko, Pawłowski. Czerwona kartka: Mazurek (45 min za zagranie ręką), Garbacz (80 min za dwie żółte). Sędziował: Drzewiecki. Widzów: 50.

Avia II Świdnik – Janowianka Janów Lubelski 1:3 (0:2)

Bramki: Lenard (75) – Perin (9, 29), A. Pawełkiewicz (67).

Avia II: Łobejko – Saad Morssy, O. Walczyński, Borowiec, Sterniczuk, Krawiec (87 Chabros), Lenard, Bzowski, Szeremeta (46 M. Walczyński), Wójcik, Wdowicz.

Janowianka: Janicki – Bodziuch, Kuliński, W. Branewski, A. Pawełkiewicz (70 Myszak), Widz (85 Dąbek), Szafraniec (80 Kamiński), Birut, Brytan (80 P. Sadowski), M. Pawełkiewicz (88 P. Branewski), Perin.

Żółta kartka: Sterniczuk. Sędziował: Reszka. Widzów: 100.

Błękit Cyców – Sygnał Lublin 2:0 (2:0)

Bramki: Orysz (15), Maleszyk (30).

Błękit: Prusak – Nikitović, Grzesiuk, Sowa, Tkacz, Zieliński, Mroczek (90 Walkowski), Augustynowicz (60 R. Bronowicki), Bednaruk (85 Wezgraj), Orysz (80 Radko), Maleszyk (46 K. Zawrotniak).

Sygnał: Furman - Piwowarski, Jabłoński, Baran, Rakowski, Machowski, Książek, Prus, Karwat, Mordziński, Mazur.

Żółte kartki: Zieliński, Bednaruk. Sędziował: Zych. Widzów: 150.

Wisła II Puławy – Unia Bełżyce 1:1 (1:1)

Bramki: Konc (41 z karnego) – Suski (44).

Wisła II: Kołotyło (46 Miduch) – Gębala, Soleniec, Korpysa, Abramczyk, Piotrowski, Kacper Pyska, Konc, Pionka, Łyjak (46 Karasiński), Podkówka (70 Nowak).

Unia: Radzewicz – Bartoszcze, Rudzki, Suski, Pomorski, Tatara, Plewik, Kołodziejczyk, Stojak, Nieróbca (70 Pietras), Wójtowicz.

Żółte kartki: Piotrowski, Nowak – Pomorski. Czerwone kartki: Piotrkowski (57 min za dwie żółte) – Tatara (57 min za faul). Sędziował: Kachniarz. Widzów: 40.

Stal Poniatowa – Polesie Kock 4:0 (1:0)

Bramki: Stalęga (19), Filipczuk (71), Kaczmarek (75), Parada (79).

Stal: Dejko – Hurenko, Radziejewski (82 Węgorowski), Filipczuk (80 Kucharczyk), Poleszak, Murat (78 Szczawiński, Kaczmarek (78 Parada), Pikuła, Stalęga, Tkaczyk, Sebastian Pyda II (78 Żyszkiewicz).

Polesie: Parzyszek – Dobosz, Golda, Feret, Rukasz, M. Białek (80 Domański), Adrian Pikul, Pożarowszczyk, Kwiatkowski (85 Majerek), Kobiałka (65 Ogórek), Adamczuk.

Żółte kartki: Dejko – Adamczuk, Pożarowszczyk. Sędziował: Mucha. Widzów: 200.

LKS Stróża – KS Cisowianka Drzewce 1:1 (0:0)

Bramki: Siudy (90+3) – Kędra (65).

Stróża: Pisarski – Dąbrowski (75 Miazga), Chomczyk, Siudy, Kowalczyk, Kuligowski, Szczuka, Wojtaszek, Kasica (85 Darski), Kuciński, D. Kowalik.

Cisowianka: Kuśmierz – Pacocha, Łakomy, Antoniak, Kędra, Giziński, Wankiewicz, Pięta, Szczotka, Szymanek, Kobus.

Żółte kartki: Wojtaszek, Kuciński. Czerwona kartka: Wojtaszek (70 min za dwie żółte). Sędziował: Czubiel. Widzów: 250.