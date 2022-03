Eliminacje mistrzostw świata w piłce nożnej. Polska w finale baraży!

Światowa Unia Piłkarska bardzo długo zwlekała z ogłoszeniem decyzji odnośnie meczu Rosja – Polska, który miał zostać rozegrany 24 marca w Moskwie. Najpierw zadecydowano o zawieszeniu tamtejszej reprezentacji, ale nie było wiadomo jakie będą dalsze konsekwencje tej decyzji. Polacy nie wiedzieli czy otrzymają tzw. „wolny los” czy ich rywalem w półfinale baraży o Mundial będzie inny zespół. Ostatecznie wybrano pierwszą z możliwości i Polacy 29 marca w Chorzowie mają zagrać ze zwycięzcą meczu pomiędzy Szwecją, a Czechami.

To jednak niestety nie oznacza, że to koniec spekulacji. Jak informowaliśmy na Sport.pl, Rosja walczy o anulowanie decyzji o zawieszeniu przez FIFA w CAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu), a sprzeciw wobec bezpośredniego awansu do finału baraży wyrazili Szwedzi. – Bezpośredni awans Polski do finału 29 marca byłby niesprawiedliwy, ponieważ nasz mecz, czyli Szwecji i Czech, a finał dzieli tylko pięć dni, więc w grę wchodzi zmęczenie, kontuzje, a także możliwe czerwone kartki, więc w taki sposób szanse byłyby nierówne. Wyznaczenie nowej drużyny, która w półfinale zagrałaby z Polską, byłoby najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem – powiedział Hakon Sjoestrand, sekretarz generalny szwedzkiej federacji piłkarskiej w rozmowie z dziennikiem "Aftonbladet", którego cytuje portal sport.pl.

FIFA podjęła też decyzję wobec spotkania barażowego reprezentacji Ukrainy. Mecz naszych wschodnich sąsiadów ze Szkocją w Glasgow odbędzie się dopiero w czerwcu. Drugi półfinał w tej ścieżce, czyli Walia – Austria, zostanie rozegrany 24 marca. Oznacza to, że zwycięzca będzie musiał czekać na finał aż dwa miesiące.

Tymczasem trener Czesław Michniewicz ogłosił już listę zawodników z lig zagranicznych, którzy znaleźli się w kadrze na mecz barażowy, który zadecyduje o udziale reprezentacji Polski. Listę uzupełnią zawodnicy z PKO BP Ekstraklasy, które selekcjoner ogłosi w przyszłym tygodniu.

ZAWODNICY Z LIG ZAGRANICZNYCH POWOŁANI NA MECZ BARAŻOWY

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Kamil Glik, Michał Helik, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus.

Pomocnicy: Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Konrad Michalak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski.

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Krzysztof Piątek.