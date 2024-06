Euro 2024: Polska - Austria czyli mecz o wszystko dla obu drużyn [relacja na żywo]

84' Znów błąd naszych obrońców i mocny strzał Poscha. Szczęsny świetnie na rzut rożny!

80' Arnautović schodzi z boiska. Za niego Gregoritsch

78' Arnautović z karnego pewnie na 3:1 dla Austrii

76' Błąd naszej obrony i Sabitzer wyszedł sam na sam ze Szczęsnym, który faulował. Rzut karny i żółta kartka dla naszeego bramkarza

75' Kamil Grosicki zmienia Bartosza Slisza

75' Dobra akcja Austrii. Wimmer będąc na wprost bramki uderzył mocno po ziemi, ale na posterunku Szczęsny

70' Faul Arnautovocia i żółta kartka dla austriackiego napastnika

69' Odpowiedź Polaków i strzał Świderskiego trafia w Poscha

Podanie do środka w kierunku Arnautovicia, który sprytnie przepuścił ją za plecami. Futbolówka trafiła do Baumgartnera, a ten technicznym strzałem trafił do naszej bramki

66' GOOOOOL DLA AUSTRII!!!

64' Faul w walce o piłkę Lewandowskiego i żółta kartka dla naszego lidera

63' Wimmer z wolnego do Arnautovicia. Ten do środka pola karnego, spore zamieszanie i wybicie piłki przez Polaków

63' Zmiana w Austrii: Mwene opuszcza boisko, a zmienia go Prass

62' Faul Modera w środku pola i żółta kartka

60' Zieliński z wolnego w mur

60' Lewandowski wchodzi na boisko za Adama Buksę. A za Krzysztofa Piątka na murawie melduje się Karol Świderski

59' Danso zmienia Traunera

57' Dobry fragment Polaków i kolejny rzut wolny z około 20 metrów. Tymczasem do wejścia na murawę gotowy jest Lewandowski!

55' Faul Wimmera i żółta kartka dla Austriaka. Wrzutka po rzucie wolnym w pole karne rywali, którzy wybijają piłkę

53' Faul taktyczny Slisza i żółta kartka dla naszego zawodnika

52' Ładna akcja Polaków i strzał Piątka z około 20 metrów nad poprzeczką. Szkoda, bo Zalewski był dobrze ustawiony na lewej stronie i należało do niego zagrać

50' Rzut rożny i strzał głową Poscha. Piłka w rękach Szczęsnego

49' Długie zagranie w nasze pole karne wybija Dawidowicz

46' Za chwilę zaczynamy drugą połowę. Jakub Moder zajmuje miejsce Jakuba Piotrowskiego. Natomiast w Austrii Wimmer zmienia Grillitsch

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. POLACY ŹLE ZACZĘLI TO SPOTKANIE, ALE W KOLEJNYCH MINUTACH NASZA GRA WYGLĄDAŁA LEPIEJ. PO 45 MINUTACH MAMY REMIS I CZEKAMY NA DRUGĄ POŁOWĘ

45' Zieliński z rzutu wolnego! Pentz z najwyższym trudem wybija na rzut rożny!

45' Pierwsza połowa potrwa minimum minutę dłużej

45' Faul na Sliszu na około 25 metrze. Sędzia dopiero po kilku sekundach używa gwizdka...

43' Prostopadłe podanie do Zalewskiego. Odważne wyjście bramkarza Austrii "kasuje" naszą okazję

42' Sabitzer tym razem z dystanu - piłka przeleciała obok słupka

38' Atak rywali, strzał Sabitzera trafia w Bednarka

Świetny doping polskich kibiców na stadionie olimpijskim w Berlinie

34' Dośrodkowani Austriaków w nasze pole karne, ale bez efektu

Rzut rożny, zablokowany strzał Bednarka, ale piłka spadła pod nogi Piątka, który z bliska trafił na 1:1. Brawo Polacy!

30' GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! POLSKA!!!!!!

29' Frankowski przedarł się prawą stroną w pole karne i zagrał do Buksy, ale tego ubiegł jeden z rywali

27' Znów sprzed pola karnego Zieliński lecz kolejny blok Austriaków

24' Strzał z 18 metrów Zielińskiego zablokowany przez jednego z obrońców

23' Arnautović przegrywa pojedynek sam na sam z naszym bramkarzem, ale nawet gdyby trafił to był na spalonym

22' Atak Austrii odważnym wyjściem przed pole karne przerywa Szczęsny

18' Świetna szansa Zalewskiego po dograniu z prawego skrzydła, ale gracz Romy fatalnie skiksował!

17' Zieliński przed polem karnym rywali oddał strzał, a piłka trafiła w jednego z przeciwników. Powtórka pokazała, że piłka trafiła w rękę jednego z Austriaków, ale sędzia nie przerwał gry

16' Kolejna akcja Austrii, ale piłkę po dośrodkowaniu łapie Szczęsny

13' Nadal jest nerwowo, Polska słabo weszła w mecz. Austria ma dużą przewagę

Daleki wrzut z autu i wybicie piłki przez naszą obronę pod nogi Mwene. Ten dośrodkował na głowę Traunera, który ładnym strzałem nie dał żadnych szans Szczęsnemu!

9' GOOOOOL DLA AUSTRIII!!!

5' Od pierwszych minut rywale mają przewagę i szukają okazji za sprawą dośrodkowań. Polacy muszą być uważni w obronie

2' Strzał Poscha z daleka pewnie łapie Szczęsny

1' Gramy!

------------------

Pora na hymny obu państw

Atmosfera na stadionie godna mistrzostw Europy. Kibice jak zwykle nie zawodzą. Oby i nasi piłkarze zagrali dzisiaj dobry mecz

Do meczu pozostał już niespełna kwadrans

Polacy i Austria już na rozgrzewce. W Berlinie pogoda dzisiaj deszczowa

Znamy już składy obu drużyn. Robert Lewandowski dzisiejszy mecz zaczyna na ławce rezerwowych, co może oznaczać, że nie doszedł jeszcze do pełni sił po kontuzji, którą odniósł w meczu towarzyskim przeciwko Turcji

Polacy ulegli 1:2 Holandii, a Austria przegrała 0:1 z Francją po bramce samobójczej

----------------

Polska - Austria

Polska: Szczęsny - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior, Frankowski, Zalewski, Piotrowski, Zieliński, Slisz, Buksa, Piątek.

Austria: Pentz - Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Grillitsch, Seiwald, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautović.