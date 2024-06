Euro 2024: "Zebraliśmy cenne doświadczenie". Wypowiedzi Polaków po meczu z Francją

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski

– Jak widać faworyci troszkę inaczej wyglądają, bo widziałem, że Austria zakończyła fazę grupową na pierwszym miejscu. Wiedzieliśmy do jakiej grupy trafiliśmy. Rozumieliśmy, że będzie ciężko. Wypada podziękować kibicom i cieszy, że udało się nam wyrwać ten punkt z Francją. Wszyscy reprezentanci muszą grać w klubach, bo to jest dla mnie najważniejsze. Widać, że Jakub Moder może grać na tej pozycji (defensywny pomocnik). Duża w tym jest zasługa sztabu, bo długo z nim o tym rozmawiali. Jeśli zagralibyśmy tak w obronie z Austrią jak dzisiaj mogło być inaczej. Dzisiaj defensywa na prawdę zagrała stabilnie. Zdaję sobie sprawę, że nie wygląda to jeszcze tak jak powinno, ale będziemy zmierzać w lepszym kierunku. Mogliśmy być dłużej na tym turnieju. Zawsze dążymy do wygrania meczu, ale cieszą mnie momenty. Fazy przejściowe wyglądały całkiem solidnie i jest to dobry prognostyk. Pokazaliśmy charakter, że potrafimy grać w piłkę. Przygotowujemy się do Ligi Narodów i eliminacji mistrzostw świata. Chcę podziękować Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i wszystkim ludziom wokół kadry.

Łukasz Skorupski, bramkarz reprezentacji Polski

– Chciałem tę nagrodę zadedykować całemu zespołowi (najlepszy zawodnik spotkania), który powalczył i wracamy z podniesioną głową z Euro. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Daliśmy kibicom trochę radości remisując z wicemistrzami świata. Francuzi mieli więcej sytuacji, ale zremisowaliśmy i ten wynik idzie w świat. Cieszymy się i mam nadzieję, że we wrześniu jeszcze lepiej będzie to wyglądało. Wchodzą do reprezentacji młodzi piłkarze i mam nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości.

Kacper Urbański, pomocnik reprezentacji Polski

– Jeżeli chodzi o mecz jestem bardzo dumny, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Czasami prowadziliśmy grę, a czasami musieliśmy biegać za piłką. To jest Francja więc byliśmy gotowi na takie momenty. Dobrze się czujemy z chłopakami w środku pola, wszyscy się dobrze rozumiemy. Jak jesteśmy „wolni mentalnie” to momentami się nam to udaje. Myślę, że każdy zawodnik lubi prowadzić grę. Ja przede wszystkim lubię mieć piłkę przy nodze i staramy się to robić w naszych meczach. Zabiorę z tego turnieju sporo doświadczenia. Chcę podziękować trenerowi za czas gry. Jestem zadowolony i chcę się dalej rozwijać.

Jakub Moder, pomocnik reprezentacji Polski

– Ciężko teraz gdybać co by się stało gdybyśmy wyszli z takim nastawieniem na mecz z Austrią. Wtedy rywal grał lepiej od nas. Oglądając mecz Austria – Francja spodziewałem się takiego meczu jak dzisiaj. Oczywiście jeśli takie drużyny mają piłkę to potrafią to wykorzystać. Obrona nieźle wyglądała, dobrze broniliśmy. Dodatkowo świetnie bramce spisywał się Skorupski.

– Myślę, że powinniśmy we wszystkich meczach, niezależnie od rywala, wychodzić wysoko i nie bać się rozgrywać piłki od tyłu. Uważam, że możemy grać nieźle z czołowymi drużynami. Mamy dużo do przepracowania w defensywie, ale jest to do zrobienia. Zwłaszcza mecze z Holandią i Francją pokazały, że potrafimy grać w piłkę i trzeba to potwierdzać. Austria zasłużenie wygrała grupę, było to też widać z boku w piątkowym meczu, że wtedy na tym turnieju grało się nam najtrudniej.