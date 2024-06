Probierz przed meczem z Austrią: Pokażemy w tym meczu charakter

Na początku selekcjoner został zapytany o sytuację kadrową. – Nasz sztab medyczny bardzo ciężko pracował, aby doprowadzić naszych zawodników do pełni sił. Na przedmeczowy trening z Austrią wszyscy piłkarze wychodzą i dopiero później podejmować będziemy decyzje dotyczące, kto będzie mógł zagrać. Cieszy mnie fakt, że do zajęć wrócił Robert Lewandowski, który już ma za sobą przepracowaną jednostkę treningową. Tak samo Paweł Dawidowicz, który również zmagał się z urazem. Mam nadzieję, że po ostatnim treningu będzie taka sama informacja i będę mógł skorzystać ze wszystkich graczy – powiedział Probierz.

Jakiego meczu spodziewa się selekcjoner i jego podopieczni? - To będzie bardzo trudne i agresywne spotkanie. Takim podobnym meczem było spotkanie z Walią w finale baraży o Euro. Wiele osób zastanawiało się czy uda nam się wytrzymać agresję rywala i daliśmy radę. Wierzę, że przeciwstawimy się Austriakom. Musimy grać w piłkę i nie możemy zapominać też o atutach, które ma nasza reprezentacja. Austriacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony przeciwko Francuzom. Pokazali dużą intensywność, ale wiedzieliśmy o tym wcześniej. Mają sporo indywidualności. Jeśli popatrzymy na kadrę rywala, to większość zawodników występuje w Bundeslidze – zauważył. – Bardzo ważne jest to, żeby żaden z naszych zawodników nie pomyślał nawet przez ułamek sekundy, że może się wycofać. Nawet jak ktoś jest poobijany, to reprezentuje barwy narodowe czyli 40 milionów Polaków. Wierzę, że w Berlinie wszyscy pokażemy charakter. Przed mistrzostwami Europy jechaliśmy na skazanie i nikt w nas nie wierzył. Teraz powoli pokazujemy, że możemy jednak coś zrobić. Jesteśmy zespołem z fajną grupą ludzi, która może coś zrobić na boisku. Bardzo istotne też jest dla nas wsparcie kibiców – zakończył selekcjoner reprezentacji Polski.