Kto najlepiej bronił, a kto atakował? Liczby Keeza zamojskiej klasy okręgowej

2 – jedynie dwa razy piłkarze Błękitnych Obsza w tym sezonie schodzili z boiska w roli przegranych. A to zaowocowało tym, że ostatecznie znaleźli się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli.

3 – ledwie tyle spotkań w całym sezonie wygrała ekipa Tura Turobin. Dorobek ten mógł być dla najsłabszego zespołu ligi większy o jedną wygraną, ale Tur został ukarany walkowerem po wygranym 4:0 spotkaniu z Victorią Łukowa. Wszystko przez to, że drużyna przeprowadziła w tym spotkaniu o jedną zmianę więcej niż przewiduje regulamin.

5 – dokładnie tyle zespołów po tym sezonie pożegnało się z „najciekawszą ligą świata”. Spadek po tym sezonie zanotował: Tur Turobin, Sparta Łabunie, Roztocze Szczebrzeszyn, Metalowiec Goraj i Andoria Mircze.

7 – ilość bramek jaką w 45 minut wbiła Pogoń 96 Łaszczówka drużynie Tura Turobin w pierwszej kolejce rozgrywek. Zniechęceni tym faktem goście na drugą połowę spotkania już nie wyszli.

9 – liczba meczów z udziałem Włókniarza Frampol, które zakończyły się remisami. Tym samym ekipa Bartłomieja Kowalika w tym sezonie była drużyną, która skłonna była najmocniej iść na piłkarski „kompromis”.

18 – liczba bramek straconych przez Błękitnych Obsza w 30 meczach minionego sezonu. Ten wynik pokazuje, że kolejny raz sprawdziło się przekonanie, że dobry zespół buduje się od obrony i to dzięki dobrej postawie tej formacji w dużej mierze zespół może zawdzięczać największy sukces.

21 – tyle wygranych w minionej kampanii na swoje konta zapisali Błękitni i Omega Stary Zamość, która zajęła drugie miejsce w końcowym rozrachunku. Trzecia pod kątem ilości zwycięstw finalnie okazała się Łada 1945 Biłgoraj.

35 – to liczba bramek jaką w sezonie 2021/2022 strzelił Bartosz Nizioł z Omegi Stary Zamość. Ten dorobek pozwolił mu na to by sięgnąć po koronę króla strzelców tych rozgrywek.

70 – to ostateczna liczba punktów jaką w minionej kampanii zdobyła drużyna Błękitnych Obsza. Liczba ta wzrosła o trzy „oczka” szóstego lipca po decyzji jaką podjęła Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej.

86 – tyle goli w 30 meczach strzelili piłkarze Omegi Stary Zamość i byli najbardziej ofensywnie grającym zespołem w stawce.

90 – z kolei aż tyle bramek dali sobie wbić w niedawno zakończonych rozgrywkach zawodnicy Tura Turobin, czyli ostatniej drużyny w tabeli Keeza zamojskiej klasy okręgowej.