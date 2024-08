Omega nie zatrzymała Potoku. Wyniki drugiej kolejki zamojskiej klasy okręgowej

Spotkanie świetnie zaczęło się dla gości. Już w drugiej minucie dobre prostopadłe podanie górą na skrzydle otrzymał Krystian Bondyra. Zawodnik Potoku wpadł z piłką do narożnika pola karnego i z dość ostrego kąta posłał mocny strzał pod poprzeczkę, który zatrzepotał w siatce gospodarzy. W 11 minucie sędzia podyktował rzut karny po faulu na Damianie Dołbie. Do piłki podszedł Szymon Dyrkacz, ale uderzył sygnalizowanie i Kacper Roczniak odbił jego strzał. „Pudło” z rzutu karnego zemściło się tuż przed przerwą. W 41 minucie goście prowadzili już dwoma golami. Po zagraniu za linię obrony „sam na sam” z bramkarzem Omegi znalazł się Piotr Malec i nie zmarnował wyśmienitej okazji.

Po zmianie stron Omega zdobyła gola kontaktowego. W 64 minucie miejscowi ładnie rozegrali piłkę oszukując linię obrony ekipy z Sitna po czym futbolówkę z najbliższej odległości do siatki skierował Bartosz Nizioł. Na więcej gospodarzy nie było już jednak tego dnia stać i trzy punkty powędrowały na konto Potoku.

– Dla mnie był to mecz jak każdy inny – przyznał po spotkaniu Jarosław Czarniecki, trener Omegi. – Szybko straciliśmy gola i to skomplikowało nam sprawę. Mogliśmy wrócić do gry, ale jeszcze przed przerwą nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. To się zemściło, bo rywale strzelili nam drugą bramkę. Po przerwie zdobyliśmy gola kontaktowego, ale to było za mało by wygrać – dodał trener drużyny ze Starego Zamościa.

Omega Stary Zamość – Potok Sitno 1:2 (0:2)

Bramki: Nizioł (64) – Bondyra (2), Malec (41).

Omega: Batorski – Kołodziejczuk, Nizioł, Buczek, Lichota, Grymuza, Dyrkacz, Dołba, Fidler, Pieczykolan, Baran.

Potok: Roczniak – Bondyra (65 Suszek), Drozdowski, Malec, Solodenko, Gałka (68 K. Bosiak), Wajdyk, Kłapouchy, Sadowski (75. D. Pyś) Omański, K. Pyś (56 Szura).

Sędziował: M. Słoboda.

Mecz pomiędzy Olimpiakosem, a ekipą BKS Bodaczów nie odbył się w Tarnogrodzie lecz na stadionie w Księżpolu. Podopieczni trenera Tomasza Mazurka zaczęli spotkanie znakomicie, bo już w drugiej minucie gola strzelił Grzegorz Cios. W kolejnych minutach bramki nie padały, a emocje poszybowały w górę w końcówce. W 85 minucie do siatki beniaminka trafił Marcin Hyz, ale cztery minuty później Adrian Wołoch zdobył gola kontaktowego i goście wciąż mogli mieć nadzieję na zdobycie premierowego punkty. Wynik nie uległ już jednak zmianie i pierwszy komplet punktów w tym sezonie powędrował na konto Olimpiakosu.

Olimpiakos Tarnogród – BKS Bodaczów 2:1 (1:0)

Bramki: Cios (2), Hyz (85) – Wołoch (89).

Olimpiakos: Szponar – Gancarz (46 Grabowski), Cios (85 Klimczak), Klecha, Świtała, Nawrocki (59 Kolbuch), Stestkiv, Bodek, Olekh, Hyz (89 Korpal), Ziomek (46 Szymanik).

Bodaczów: Hadło – A. Cymerman, Brzycki (86 Jurkiewicz), Zwolak, P. Cymerman, Sapij (46 Flaga), Mielnik, Bubiłek (68 J. Mazurek), Kurzawa (68 Berdak), Woźniak, Wołoch.

Sędziował: K. Wróbel.

A co działo się na pozostałych boiskach? Po drugie z rzędu zwycięstwa sięgnęli Błękitni Obsza, Tanew Majdan Stary i Grom Różaniec i objęli po drugiej kolejce prowadzenie w stawce. Bez wygranej na progu sezonu pozostaje za to między innymi Victoria Łukowa, która minimalnie uległa na wyjeździe Grafowi Chodywańce tracąc gola w trzeciej doliczonej minucie spotkania.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – KOMPLET WYNIKÓW 2. KOLEJKI

Olimpia Miączyn – Pogoń 96 Łaszczówka 0:4 (Krawczyk 13, J. Jeruzal(39, Towbin 62, Żurawski 68) * Graf Chodywańce – Victoria Łukowa 1:0 (Błajda 90) * Kryształ Werbkowice – Grom Różaniec 0:3 (Shamatava 21, Halych 27, Paćkowski 52) * Olimpiakos Tarnogród – BKS Bodaczów 2:1 (Cios 2, Hyz 81 – Wołoch 86) * Korona Łaszczów – Huczwa Tyszowce 2:2 (Materazzo 29, Mac 87-samobójcza – Wojtaszek 13, Bubeła 57) * Omega Stary Zamość – Potok Sitno 1:2 (Nizioł 64 – Bondyra 2, Malec 41) * Tanew Majdan Stary – Andoria Mircze 2:0 (Legieć 37, A. Kusiak 73) * Błękitni Obsza – Olender Sól 4:0 (Shukailo 52, Gałka 64, 73, Strus 78).