Omega Stary Zamość wygrywa w Obszy. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Na pierwszego gola kibice w Obszy musieli poczekać niespełna kwadrans. W 14 minucie świetne prostopadłe podanie z prawego skrzydła otrzymał Piotr Olech i będąc sam na sam z bramkarzem gości pokonał go strzałem przy bliższym słupku. W dalszej fazie spotkania choć oba zespoły swoje okazje gole nie padły i do przerwy Błękitni byli minimalnie lepsi.

W drugiej połowie „worek z bramkami” się rozwiązał, ale do siatki trafiali tylko goście. W 63 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zamieszaniu w polu karnym futbolówkę do bramki ekipy z Obszy skierował Bartosz Nizioł. 12 minut później snajper Omegi miał już na koncie dublet. Nizioł przyjął piłkę na klatkę piersiową po dośrodkowaniu od jednego z kolegów i sprytnym, strzałem po ziemi pokonał golkipera rywali. W 83 minucie goście ustalili wynik spotkania. Po kolejnym rzucie rożnym celną główką popisał się Damian Otręba i ważne trzy punkty pojechały do Starego Zamościa.

– Zagraliśmy dramatycznie w pierwszej połowie. W naszej grze nie było najważniejszego na tym poziomie czyli zaangażowania. Dlatego w przerwie porozmawialiśmy w szatni po męsku. I musze przyznać, że było bardzo głośno – mówi Jarosław Czarniecki, trener Omegi. – Po przerwie lepiej prezentowaliśmy się na boisku, a dwa gole strzeliliśmy po stałych fragmentach gry. Ćwiczymy ten element na treningach. Odnieśliśmy w Obszy bardzo ważne zwycięstwo, które pozwoliło nam wrócić do środka ligowej tabeli. Przed nami jeszcze dwa spotkania w tym roku i postaramy się je wygrać – dodał szkoleniowiec ekipy ze Starego Zamościa.

W następnej kolejce Omega zagra u siebie z Olimpiakosem Tarnogród, a Błękitni pojadą na niewygodny teren do Sitna na starcie z tamtejszym Potokiem.

Błękitni Obsza – Omega Stary Zamość 1:3 (1:0)

Bramki: Olech (14) – Nizioł (63, 75), Otręba (83).

Błękitni: Jaśkowiak (60 Powroźnik) – P. Mazurek, Przytuła, Antasik, Olech (78 Paluch), Strus, Delia (89 Padiasek), Lis (60 Paczwa), Krzemiendak, K. Mazurek, Kulik.

Omega: Wołoszyn – Kołodziejczuk, Ciurysek (52 Pieczykolan), Otręba (87 Lichota), Buczek, Dyrkacz, Tucki (60 Leśniak), Dołba, Nizioł, Wasiura (85 Borowiński), Baran.

Sędziował: Burak.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Grom Różaniec – Olimpia Miączyn 15:1 (Kaproń 9-karny, 40, 90, Marzec 15, 78, Padiasek 25, Kwiatkowski 29, P. Konopka 33, 61, D. Konopka 36, Kozyra 38, 88, Paćkowski 42, Szarlip 51, Bukowiński 76 – D. Muzyczka 22) * Pogoń 96 Łaszczówka – Olender Sól 1:1 (Żurawski 81 – Leńczuk 59) * Kryształ Werbkowice – Huczwa Tyszowce 2:5 (Kucharczuk 66, Góra 90 – Dworak 45, 59, Ziółkowski 45+4-karny, 83, Torba 77) * Błękitni Obsza – Omega Stary Zamość 1:3 (Olech 14 – Nizioł 63, 75, Otręba 83) * Victoria Łukowa – Andoria Mircze 1:2 (Zagrodny – Barszczewski, Matysiak) * Olimpiakos Tarnogród – Korona Łaszczów 4:1 (Olekh 28, Świtała 43, Noble 67, Nawrocki 84 – Zawiślak 2) * Tanew Majdan Stary – Potok Sitno 6:2 (Kubik 6, 62, Dziurdza 24, 26, Kowal 33, Kiełbasa 62 – Gałka, Omański) * Graf Chodywańce – BKS Bodaczów 4:0.