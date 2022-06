Pogoń 96 Łaszczówka – Błękitni Obsza 0:3. Pozostałe wyniki Keeza zamojskiej klasy okręgowej

Pogoń to jedna z rewelacji rundy wiosennej, a Błękitni chcieli wygrać w Łaszczówce i przedłużyć swoje szansę na awans do wyższej ligi w przypadku ponownego zweryfikowania ich meczu przeciwko Andorii Mircze. Wówczas na boisku wygrał zespół trenera Piotra Palucha, ale później mecz został zweryfikowany na walkower na niekorzyść Błękitnych. Drużyna z Obszy odwoływała się od tej decyzji do ZOZPN, później do LZPN, a wreszcie sprawa trafiła do PZPN i do tej pory nie została oficjalnie zamknięta.

Goście wyszli na prowadzenie w 25 minucie po tym jak rzut karny na gola zamienił Oleksandr Kuzvoliev. Natomiast w 40 minucie z narożnika pola karnego dobrym strzałem popisał się Mateusz Wojdat i do przerwy Błękitni prowadzili dwiema bramkami.

Po zmianie stron rezultat długo się nie zmieniał. Na kwadrans przed końcem meczu na murawie pojawił się Maciej Żybura. I jak się okazało trener Paluch miał nosa co do zmiany, bo dwie minuty później ten zawodnik ustalił wynik spotkania kończąc składną akcję przyjezdnych.

– Przez większość spotkania to my prowadziliśmy grę, ale Błękitni zagrali bardzo dobrze w obronie i do tego pokazali, że mają w ofensywie dobrych zawodników. Przegraliśmy, ale nie mamy powodów do niezadowolenia. Wiosną poszliśmy mocno do góry zdobywając 28 punktów, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Do tego w końcówce meczu zawodnicy podziękowali za grę w naszych barwach Tomaszowi Kłosowi tworząc dla niego szpaler. Naszego zawodnika czekają duże zmiany w życiu, bo przeprowadza się do Krakowa – mówi Jerzy Bojko, trener Pogoni.

– Obawialiśmy się tego spotkania, bo już wcześniej wiedzieliśmy, że w czerwcu możemy mieć problemy kadrowe. Mateusz Wojdat został „odkurzony” na dzisiejszy mecz. Bardzo się cieszę, że zdecydował się nas wesprzeć w tym spotkaniu i do tego strzelił ważną bramkę – mówi Piotr Paluch, trener Błękitnych. – W ostatnich kolejkach nie szło nam najlepiej, bo zremisowaliśmy ze Spartą Łabunie i Włókniarzem Frampol, a do tego doszła pechowa porażka z Olimpią Miączyn. Pogoń to bardzo solidny zespół, który świetnie wiosną punktował. Do tego mieliśmy świadomość o jaką stawkę był ten mecz, bo sprawa awansu do czwartej ligi wciąż jest nierozstrzygnięta. Zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony i zakończyli udany sezon wygraną na trudnym terenie – dodaje szkoleniowiec Błękitnych.

Pogoń 96 Łaszczówka – Błękitni Obsza 0:3 (0:2)

Bramki: Kuzovliev (25-karny), Wojdat (40), Żybura (77).

Pogoń: Bujnowski (46 Beńko) – Jędrzejewski, Żurawski, Raczkiewicz, Bukowski – Podborny, Łaba, Stożek (46 D. Nowosad), Ozkavak – Jeruzal, Kłos (85 Czerwonka).

Błękitni: Pawlik – K. Kaczmarzyk, Kiełbasa, Tadra, P. Mazurek, Kuzovliev (75 Żybura), A. Mazurek, Shukailo (90 Nasz), Wojdat, Farion, D. Kaczmarczyk

Sędziował: Borowiński.

Granica zostaje w okręgówce

Niespodzianka w Majdanie Starym. Tamtejsza Tanew przegrała 2:4 z Granicą Lubycza Królewska i w ostatniej kolejce spadła z trzeciej lokaty. Natomiast goście dzięki wygranej na trudnym terenie zapewnili sobie grę na poziomie klasy okręgowej w przyszłym sezonie

Za faworyta spotkania bezsprzecznie uchodzili gospodarze, który na swoim boisku nie zwykli oddawać punktów. Tymczasem w 34 minucie rzut karny na gola dla gości zamienił Oskar Łazar i do przerwy pachniało sensacją. Po zmianie stron Tanew zdobyła gola za sprawą Bartłomieja Gontarza, ale kolejne minuty należały do przyjezdnych, a konkretnie Kacpra Nastałka, który trafił w 69 minucie, a po kolejnych 10 minutach gry miał już na koncie hattricka. W końcówce do siatki Granicy trafił jeszcze z „wapna” Arkadiusz Kusiak, ale komplet punktów trafił do Granicy Radość gości była tym większa, bo dzięki sobotniej wygranej ekipa z Lubyczy Królewskiej zapewniła sobie utrzymanie w Keeza zamojskiej klasie okręgowej.

KEEZA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Tanew Majdan Stary – Granica Lubycza Królewska 2:4 * Olimpiakos Tarnogród – Victoria Łukowa 2:1 * Andoria Mircze – Roztocze Szczebrzeszyn 1:1 * Sparta Łabunie – Tur Turobin nie odbył się (goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz) * Olimpia Miączyn – Metalowiec Goraj 4:2 * Włókniarz Frampol 3:1 – Korona Łaszczów.