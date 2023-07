Sporo ruchów kadrowych w zamojskiej klasie okręgowej

Dużą niespodzianką jest odejście z Gromu Różaniec trenera Dariusza Majchera. Jeszcze niedawno wydawało się, że po spadku z Hummel IV Ligi to właśnie ten szkoleniowiec będzie odpowiedzialny za odbudowanie drużyny Gromu i walkę z nią o jak najwyższe cele na poziomie klasy okręgowej. Tymczasem w piątek klub z Różańca poinformował o rozstaniu z Majcherem za porozumieniem stron. W komunikacie dodano, że nazwisko nowego opiekuna Gromu zostanie ogłoszone wkrótce.

Poważnego wzmocnienia między słupkami dokonał Hetman Zamość. Ekipa trenera Roberta Wieczerzaka w sobotę ograła aż 6:0 Igros Krasnobród, a następnie ogłosiła, że nowym bramkarzem został Patryk Dobromilski, który jest zresztą wychowankiem Hetmana. 33-latek poprzedni sezon spędził w czwartoligowym Gryfie Gmina Zamość i zaliczył 26 spotkań. Dobromilski podpisał roczną umowę z ekipą z Zamościa.

Wszystko wskazuje na to, że w Hetmanie w nadchodzącym sezonie zagra także Rodion Serdiuk. O jego przejściu do Zamościa poinformowała już bowiem Huczwa Tyszowce. W ekipie trenera Przemysława Siomy latem dzieje się bardzo dużo. Jak poinformował klub za pośrednictwem facebooka z Huczwą poza Serdiukiem pożegnali się: Walentyn Maksymenko, Danylo Samochko, Mateusz Szczerba, Mateusz Chmielewski, a także Maciej Szewc (Szyszła Tarnoszyn), Karol Krawczyk (Tomasovia) oraz król strzelców zamojskiej klasy okręgowej Jaba Phkhakadze, który ma zasilić trzecioligowe Karpaty Krosno. Zarząd trzeciej drużyny poprzedniego sezonu postarał się jednak także o solidne wzmocnienia. Z Granicy Lubycza Królewska pozyskano Kirila Horina oraz Oleha Boiarchuka. Z kolei z Hetmana do Huczwy trafił Nazar Melnychuk, a z Błękitnych Obsza Łukasz Stec. Do składu dołączył także wychowanek Jakub Kokoszko.

Piłkarze trenera Siomy mają za sobą pierwszy mecz kontrolny, który wypadł na duży plus, bo Huczwa ograła aż 8:1 Unię Hrubieszów, której nowym zawodnikiem niedawno został Krystian Szura. Porażkę 2:4 z Ładą 1945 Biłgoraj ma za to na koncie Pogoń 96 Łaszczówka. Bolesną lekcję futbolu od Kryształu Werbkowice przyjęła natomiast Olimpia Miączyn przegrywając 0:5.