Tanew Majdan Stary – Olimpiakos Tarnogród 2:1. Pozostałe wyniki Keeza zamojskiej klasy okręgowej

Mecz pomiędzy Tanwią, a Olimpiakosem zapowiadał się jako szlagierowe spotkanie tej kolejki, a jego przebieg nie rozczarował. Mecz od samego początku nie układał się po myśli miejscowych bo już po kwadransie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Tomasz Blicharz. Natomiast 10 minut później goście wyszli na prowadzenie po tym jak rzut karny na gola zamienił Robert Klecha.

Po przerwie napór Tanwi rósł z każdą kolejną minutą. Olimpiakos został zepchnięty do defensywy, ale wynik nie ulegał zmianie. W końcówce meczu za obejrzenie drugich żółtych kartki boisko musieli opuścić dwaj gracze z Tarnogrodu – Mateusz Szczerba i Mateusz Grabowski. Grajacą w przewadze dwóch zawodników Tanew skorzystała z tego błyskawicznie. W 88 minucie do Arkadiusz Kusiak, który zmienił wcześniej kontuzjowanego Tomasza Blicharza doprowadził do remisu, a chwilę później trafił na 2:1 i zapewnił swojej drużynie niezwykle cenne trzy punkty.

- Po porażce w takich okolicznościach czujemy duży niedosyt. Niestety, grając w podwójnym osłabieniu nie udało nam się „dowieźć” wygranej do końca. Jestem jednak bardzo wdzięczny moim zawodnikom za walkę, a rywalom gratuluję wygranej – powiedział po końcowym gwizdku Siergiej Sawczuk, trener Olimpiakosu. – Olimpiakos grał przeciwko nam bardzo twardo i zdecydowanie. Do tego widać, że zespół ten jest bardzo dobrze przygotowany motorycznie i nieprzypadkowo plasuje się w ścisłej czołówkce. Dlatego też wygrana osiągnięta w takich okolicznościach smakuje wyjątkowo – wyznał Krzysztof Surma, trener Tanwi.

Tanew Majdan Stary – Olimpiakos Tarnogród 2:1 (0:1)

Bramki: A. Kusiak (88, 90) – Klecha (25-karny)

Tanew: Kniaź – P. Papierz, Siembida, Margol (90 Micyk), Róg (70 Kiełbasa), Raduj, Rymarz (50 Wilkos), Ł. Kusiak, T. Blicharz (15 A. Kusiak), M. Skubis – Gontarz (60 K. Blicharz).

Olimpiakos: Alfimov – Gancarz, Cios, Świtała, A. Mazurek, Klecha, Grabowski, Stetskiv, Rutyna, Szczerba, Dydyński.

Czerwone kartki: Grabowski (77-za dwie żółte), Szczerba (85- za dwie żółte).

Sędziował: Tomasz Ostrowski.

KEEZA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Roztocze Szczebrzeszyn – Olimpia Miączyn 3:1 (2:0)

Bramki: Fiedor (17), Zieliński (45-samobójcza), Misiarz (61) – Łyp (87).

Roztocze: Lembryk – Bożek (75 Olech), Brodaczewski, Misiarz, Fiedor, Dycha, Ligaj, D. Kurzawa, S. Kurzawa (65 Bulak), Dziewa (80 Magdziarz), Wróbel.

Olimpia: Szczepaniak (58 Car) – Okoniewski, Nowak, B. Zieliński, Szawaryn, Markiewicz, Łyp, Podgórski, Kisiel (73 P. Bidiuk), M. Zieliński, Wiatrzyk (68 Muzyczka).

Sędziował: Przemysław Kasztelan.

Błękitni Obsza – Korona Łaszczów 3:0 (1:0)

Bramki: Karaszewski (10), D. Karczmarczyk (70), Stelmach (76).

Błękitni: Piwowarczyk – K. Karczmarczyk, D. Karczmarczyk (81 Farion), Mazurek, Kiełbasa, Tadra, Stelmach (85 Skrzypek), Jonak (70 Padiasek), Shukailo, Kuzovliev (76 Późniak), Karaszewski (70 Wojtowicz).

Korona: Siemko – Kielar, Towbin, Piatnoczka, Dudziński, Kramarczuk, Wasyl, W. Krawczyk, Jamroż, Krzysztofczyk (46 Swatowski) A. Krawczyk (59 Borowiak)

Czerwona kartka: Dudziński (86-za dwie żółte).

Sędziował: Hubert Chmura.

Victoria Łukowa – Włókniarz Frampol 8:1 (2:0)

Bramki: Stępień (15), Holko (30), Leśniak (55, 88-karny), Larwa (60), Watanabe (68, 80), Marczak (70) – J. Papierz (75).

Victoria: Hyz – Horajski, Tucki, Wójcik, Sowa (65 Bielak), Larwa, Deriabin, Leśniak, Marczak, Holko (66 Watanabe), Stępień (60 Baran),

Włókniarz: Sawa – Osiński, Myszak, Kawęcki, J. Dyjach, Kutrybała, Dycha, P. Papierz, Zdunek (46 Oleszek), Lipiński (75 M. Kowalik), J. Papierz.

Sędziował: Wojciech Szewczuk.

Tur Turobin – Metalowiec Goraj 2:0 (1:0)

Bramki: Śledź (37), Antończak (74).

Tur: Skup – Podkościelny, Antończak, M. Brodaczewski, Stachera, D. Brodaczewski (75 Woźny), Zyśko, Śledź, Dziewa, Majkut, Kosidło (88 Różyło).

Metalowiec: Witko – Marcin Dzwolak, Sz. Czajka (68 Białas), Łazur (Maksymiec 85), Pawelec – M. Papierz, D. Wlizło, Mateusz Dzwolak, B. Sowa (65 P. Papierz), Sykuła (56 J. Czajka), Decyk.

Sędziował: Krzysztof Kuryj.

Granica Lubycza Królewska – Sparta Łabunie 3:2 (1:2)

Bramki dla Granicy: Joniec (39), Frąc (72), Bojarczuk (80).

Granica: Skiba – Czapla, J. Kulpa (27 Frąc), B. Kulpa (84 Watrak), Szuper, Surmacz, Bojarczuk, Chmielowiec (65 Olenkiewicz), Joniec, Łazar (90 J. Nazarowicz), M. Nazarowicz (90 Chmielewski).

Sędziował: Krzysztof Wróbel.

Łada 1945 Biłgoraj – Andoria Mircze 2:1 (2:0)

Bramki: Da Silva (10, 23) – A Mac (55-karny).

Łada: Szawara – Szarlip, Myszak, Konopka (73 Nawrocki), Hanas (65 Kapuśniak), Nawrocki, Gancarevich, Da Silva (85 Muzyka), Czerw, Pawluk (80 Kubik), Skubisz

Andoria: P. Mac – Pacaj, Kaczyński, Lizun, Sitarz – Sioma, Kondrat – Barszczewski, Kwarciany, K. Ciosmak – A. Mac.

Sędziował: Andrzej Swacha.