Tanew Majdan Stary – Omega Stary Zamość 1:3. Mają mistrza jesieni

W niedzielne popołudnie na stadionie w Majdanie Starym doszło do starcia dwóch niepokonanych drużyn w całej stawce, które do 14 kolejki zgromadziły po 35 punktów. Mecz świetnie zaczął się dla gości. W 25 minucie Daniel Samulak otrzymał dobre prostopadłe podanie po czym wpadł z piłką w pole karne i po minięciu bramkarza umieścił futbolówkę w siatce. Niespełna 10 minut później drugiego gola dla Omegi zdobył strzałem głową Bartłomiej Mazur, a w 38 minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Samulak popisując się świetnym lobem nad golkiperem Tanwi.

Gospodarze po przerwie starali się odrobić straty, ale udało im się strzelić jedynie bramkę honorową, której autorem okazał się Łukasz Kusiak. – Nie ma co ukrywać, że tym razem zagraliśmy słabszy mecz. Po części wpływ na naszą postawę miał brak trzech ważnych zawodników: kontuzjowane go Tomasza Blicharza i Jakuba Siembidy i Bartłomieja Gontarza. W pierwszej połowie rywale mieli przewagę i udokumentowali ja trzema trafieniami. Po zmianie stron staraliśmy się powalczyć o odwrócenie losów spotkania. Mieliśmy swoje okazje, ale tylko raz znaleźliśmy sposób na bardzo dobrze dysponowanego bramkarza rywali. Szkoda tej porażki, bo moim zdaniem zagraliśmy nieco zbyt mało agresywnie. Przeciwnik prezentował się też lepiej od nas pod względem motorycznym. W czwartek czeka nas ostatni mecz rundy i postaramy się go wygrać – powiedział po meczu Krzysztof Surma trener Tanwi.

Zadowolony z postawy swoich zawodników był natomiast Paweł Lewandowski. – Jestem pod dużym wrażeniem gry moich piłkarzy po tym spotkaniu. Mecz toczył się w szybkim tempie i widać było, że spotkały się dwie drużyny z czołówki. Zagraliśmy z ogromnym zaangażowaniem i determinacją. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze i zdobyliśmy trzy bramki, choć mogliśmy strzelić ich więcej. Po przerwie naszą grę determinował wynik, ale wcale nie skupialiśmy się jedynie na obronie. Cieszymy się z wygranej i tego, że zostaliśmy samodzielnym liderem rozgrywek. W czwartek czeka nas spotkanie z Ładą 1945 Biłgoraj, które będzie dla nas również bardzo ważne – skomentował szkoleniowiec ekipy ze Starego Zamościa.

Tanew Majdan Stary – Omega Stary Zamość 1:3 (0:3)

Bramki: Ł. Kusiak (62) – Samulak (25, 38), Mazur (34).

Tanew: Kniaź – Papierz, Margol, Kiełbasa, K. Blicharz (55 Janda) – Raduj, Ł. Kusiak, Róg – Rymarz (50 Wilkos), A. Kusiak, Skubis.

Omega: Hadło – P. Tchórz, Mikulski, Mazur (75 Pieczykolan), Baran – Radziszewski (90 Dywański), Goździuk, Sz. Dyrkacz – Olech (84 D. Dyrkacz), Nizioł, Samulak (90 Smyk).

Sędziował: Marcin Kluk.