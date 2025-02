Zamojska klasa okręgowa. W sparingach wiele drużyn strzela aż miło

Zaczynamy od Grafa chodywańce, który już w miniony czwartek grał z Koroną Łaszczów i zwyciężył po golu Ivana Bobyliaka. Z kolei Tanwi Majdan Stary wWalentynki zmierzyła się na swoim boisku ze sztuczną nawierzchnią ze Startem Lisie Jamy. Co prawda dubletem w tym spotkaniu popisał się Mateusz Dziurdza, ale górą byli rywale, którzy strzelili wiceliderowi zamojskiej „okręgówki” trzy gole. – Pierwsza połowa to dobra gra i widoczna przewaga, którą potwierdziły dwa trafienia Dziurdzy. Po przerwie nastąpiło sześć zmian, co wpłynęło na przebieg spotkania. Goście przejęli inicjatywę i zdołali zdobyć trzy bramki, odwracając losy meczu – przekazał klub na swoim profilu na facebooku.

W sobotę swój kolejny mecz kontrolny rozegrał Grom Różaniec. Tym razem ekipa trenera Sergieja Sawczuka zmierzyła się z czawartoligowym Gryfem Gmina Zamość. Na brak emocji w tym spotkaniu nie można było narzekać, bo w spotkaniu padło aż dziewięć bramek, a mecz zakończył się wygraną 5:4 wyżej notowanego zespoły z Zawady. Sześć goli padło za to w starciu Olimpiakosu Tarnogród z Piastem Babice, a spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

Korona Łaszczów okazała się minimalnie słabsza od Pogoni 96 Łaszczówka. Mocno nastroje, a przy okazji i celowniki poprawiła sobie Huczwa Tyszowce. Zespół trenera Przemysława Siomy wygał 6:3 ze Spartą Łabunię, a trzy gole w tym spotkaniu ustrzelił niezawodny Damian Ziółkowski. Jego wyczyn przebił jednak Mateusz Wróbel z Olimpii Miączyn, który zdobył pięć bramek w starciu z Unią Hrubieszów dzięki czemu jego drużyna wygrała 5:4.

W miniony weekend swoje mecze miały rozegrać także ekipy BKS Bodaczów i Kryształu Werbkowice. Ci pierwsi mieli zmierzyć się z ruchem Izbica, a drudzy z Bugiem Hanna. Jednak ze względu na problemy kadrowe zespołów z „najciekawszej ligi świata” spotkania zostały odwołane.

SPARINGI DRUŻYN ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Graf Chodywańce – Korona Łaszczów 1:0 (Bobyliak)* Tanew Majdan Stary – Start Lisie Jamy 2:3 (bramki dla Tanwi: Dziurdza dwie) * Grom Różaniec – Gryf Gmina Zamość 4:5 (bramki dla Gromu: Gałka, Paćkowski, Lis, Szyduczyński-samobójcza – Kierepka, Puliński, Małecki, Łapiński) * Olimpiakos Tarnogród – Piast Babice 3:3 (bramki dla Olimpiakosu: M. Hyz, Bodek, Florek) * Pogoń 96 Łaszczówka – Korona Łaszczów 1:0 (Świątek) * Huczwa Tyszowce – Sparta Łabunie 6:3 (bramki dla Huczwy: Ziółkowski trzy, Stec, Zarębski) * Olimpia Miączyn – Unia Hrubieszów 5:4 (bramki dla Olimpii: M. Wróbel pięć).