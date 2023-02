Zespoły z zamojskiej klasy okręgowej rozegrały szereg kolejnych meczów kontrolnych

Zespół trenera Jarosława Czarnieckiego rozpoczął przygotowania do piłkarskiej wiosny 16 stycznia i ma za sobą dwie gry kontrolne i to z mocnymi rywalami. Pod koniec stycznia Łada sparowała z czwartoligową Świdniczanką uległa jej 1:6. Z kolei w miniony weekend Alton Alfimov i spółka zmierzyli się z Huczwą Tyszowce. W meczu padło aż osiem bramek i zakończył się on remisem 4:4.

Gole dla Łady zdobywali Aleksei Goncarevich z karnego, Maksymilian Kubik i dwie Michał Skubis, a dla Huczwy grający prezes Tomasz Walentyn, Rodion Serdiuk z karnego, Damian Ziółkowski i Jaba Pkhkakadze.

– W obu spotkaniach zagrało wielu zawodników, w tym kilku juniorów. W sparingach każdy dostawał szansę na grę przynajmniej przez 45 minut bez względu na wynik, także młodzi zawodnicy – mówi Jarosław Czarniecki, trener Łady. – W obu meczach popełnialiśmy błędy i straciliśmy aż 10 bramek, ale mecze sparingowe są od tego by zbierać by także młodzież zbierała doświadczenie. Jeśli młodzi zbiorą je teraz w meczach kontrolnych, to później w lidze będzie im łatwiej. Natomiast cieszy mnie to, że w ostatnim meczu z Huczwą udało nam się strzelić cztery gole, a mogliśmy więcej. Będziemy dalej ciężko pracować. Na razie nadal będziemy spotykać się cztery razy w tygodniu. Mamy sześć punktów przewagi nad Unią Hrubieszów i będziemy dążyć do awansu do czwartej ligi poprzez kolejne zwycięstwa – dodaje szkoleniowiec ekipy z Biłgoraja.

Natomiast w trzeciej ekipie na półmetku rozgrywek zimą dzieje się bardzo dużo. Przypomnijmy, że w styczniu nowym trenerem Został Przemysław Sioma, a w meczu przeciwko Ładzie nie mógł skorzystać z różnych względów z Damiana Okalskiego, Macieja Szewca, Michała Chromca, Wojciecha Gęborysa, Patryka Szumlańskiego i Mateusza Chmielewskiego. Ponadto Mateusz Materna rozpoczął treningi z Hetmanem Zamość, a Damian Karwacki z czwartoligowym Kryształem Werbkowice. N tym jednak nie koniec. Wiosną w Huczwie kibice nie zobaczą w akcji Juana Reiny Sancheza, który zdecydował się na powrót do Kolumbii, a także Bartłomieja Szewca, którego wypożyczenie z Tomasovii zostało skrócone, a następnie zawodnik trafił do Hetmana. Koszulki Huczwy nie będzie także zakładać już Mateusz Szczerba. Z kolei ostatnio z drużyną trenuje Jakub Grzęda.

A co słychać u innych zespołów? Wspominany już wcześniej Hetman Zamość tym razem pokonał 5:1 grającego w chełmskiej klasie okręgowej Orła Srebrzyszcze 5:1. Dwa gole w tym spotkaniu zdobył Łapiński, a po golu dołożyli Nowak, Oseła i Stec. Z kolei Olimpiakos Tarnogród w miniony piątek w Dachnowie zmierzył się z Płomieniem Morawsko. Oba zespoły miały pecha do terminu, bo tego dnia na boisku zalegał śnieg i spotkanie toczyło się w arcytrudnych warunkach i zakończyło wygraną drużyny Krystiana Halejcio 1:0. Przy okazji klub z Tarnogrodu poinformował, że w jego barwach nie będzie już występować Tomasz Wilusz (autor ośmiu goli i takiej samej liczby asyst).

Kolejny mecz kontrolny ma za sobą także Tanew Majdan Stary. Tym razem zespół trenera Bogdana Antolaka przegrał z występującym w czwartej-lidze podkarpackiej LKS Skołoszów 3:4. Bramki strzelali Konrad Blicharz, Arkadiusz Kusiak i Marcin Rymarz. Wygraną w sparingowych derbach z Koroną Łaszczów zanotowała też Pogoń 96 Łaszczówka. Zespół trenera Pawła Babiarza wygrał 3:1 a gole dla jego zespołu strzelali Zbigniew Jeruzal, Marcin Żurawski i Damian Bukowski.

Drugi sparing ma za sobą Granica Lubycza Królewska, której trenerem niedawno został Mykhaylo Kaznokha. Ostatni zespół w tabeli zremisował 4:4 z Andorią Mircze, a po gole dla niego zdobył zawodnik testowany Oleksandr Kushch, Maciej Cynka i Mateusz Watrak. Natomiast w swojej pierwszej grze kontrolnej porażkę 0:3 z Piastem Babice zanotowała Victoria Łukowa.