Zmiany na ławkach trenerskich w zamojskiej klasie okręgowej w przerwie zimowej

Przypomnijmy, że na półmetku sezonu liderem tabeli jest Grom Różaniec prowadzony przez Sergieja Sawczuka. Za plecami lidera plasuje się Tanew Majdan Stary, którym dowodzi Bogdan Antolak. I choć Arkadiusz Kusiak i spółka zajmują wysoką lokatę pojawiły się pogłoski i rzekomej zmianie trenera. Na razie jednak do żadnych ruchów na ławce Tanwi nie doszło. Tak samo jak w Olimpiakosie Tarnogród, który pod wodzą trenera Tomasza Mazurka zaliczył rewelacyjną rundę jesienną i zajmuje obecnie miejsce na najbliższym stopniu podium.

Jesienią świetnie na boiskach klasy okręgowej radziła sobie Andoria Mircze. Beniaminek dowodzony przez trenera Krzysztofa Krupę stał się rewelacją pierwszej części sezonu, ale po jej zakończeniu szkoleniowiec zakończył współpracę z drużyną. Bez pracy pozostawał jednak bardzo krótko, bo jeszcze w grudniu poinformowano, że przejmie on czwartoligowego Gryfa Gminę Zamość. – Po odejściu z Andorii chciałem zrobić sobie półroczną przerwę od trenerki. Wtedy pojawiły się różne propozycje współpracy ze strony kilku klubów. Dostałem telefon od strony przedstawicieli Gryf Gmina Zamość i po merytorycznej rozmowie z Prezesem Tomaszem Bondyrą i Dyrektorem Sebastianem Luterkiem wizja i oczekiwania pracy z drużyną seniorów w dłuższej perspektywie czasowej okazały się zbieżne i spełniały oczekiwania obydwu stron – powiedział Krupa cytowany przez klubowe media zespołu z Zawady.

Beniaminek stanął więc w zimie przed trudnym zadaniem znalezienia nowego trenera zespołu seniorów. Wybór padł na Macieja Wojtowicza, doskonale znanego w Krysztale Werbkowice. Nowy trener Andorii w przeszłości był zawodnikiem Kryształu, a następnie trenerem grup młodzieżowych, trenerem asystentem, a ostatnio pierwszym szkoleniowcem ekipy z Werbkowic. Pod jego wodzą jesienią Kryształ w 15 meczach zdobył ledwie jeden punkt. W Mirczu oczekiwania będą zdecydowanie wyższe i prowadzenie Andorii będzie dla jej nowego trenera nie lada wyzwaniem. A wracając jeszcze do Kryształu – póki co klub nie poinformował jeszcze o tym, kto poprowadzi drużynę wiosną.

W przerwie zimowej gorąco było także w Starym Zamościu. Po nieudanej rundzie jesiennej zarząd tamtejszej Omegi zdecydował się zakończyć współpracę z Jarosławem Czarnieckim. Jego miejsce zajął doskonale znany w tamtejszym klubie Paweł Lewandowski, dla którego będzie to powrót do prowadzenia zespołu seniorów (szkoleniowiec cały czas pozostawał w strukturach klubu). Lewandowskiemu pomagać w prowadzeniu zespołu będzie Przemysław Tchórz, który weźmie na siebie także aspekt właściwego przygotowania zespołu do rundy wiosennej pod kątem motorycznym.

Nowego trenera od stycznia ma także Pogoń 96 Łaszczówka. Doświadczonego Jerzego Bojko na ławce trenerskiej zastąpi Tomasz Margol, a jego zadaniem będzie walka o wyższe miejsce niż siódme, które ekipa z Łaszczówki zajmuje obecnie.