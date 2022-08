Sukces Padwy Zamość na turnieju na Mazowszu

Dla zamościan był to drugi, i od razu bardzo poważny, sprawdzian formy w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Drużyna prowadzona przez trenera Zbigniewa Markuszewskiego miała już za sobą udział w rozegranym w Mielcu X Memoriale im. Antoniego Weryńskiego. Tam zajęła trzecie miejsce po porażce z występującym w PGNiG Superlidze Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski oraz zwycięstwie nad Orlen Upstream SRS Przemyśl. W Legionowie było już więcej grania, każda z ekip zmierzyła się jednym rywalem dwukrotnie. Oprócz Padwy i gospodarzy KPR Legionowo, na Mazowsze zawitała także Handball Stal Mielec.

W pierwszym meczu przeciwnikiem zamościan była drużyna z Legionowa. Spotkanie z gospodarzami było bardzo wyrównane i zacięte. W zespole KPR od tego sezonu występuje były zawodnik Padwy Ali Mehdizadeh. 25-letni Irańczyk, prawy rozgrywający, wystąpił przeciwko swoim byłym kolegom. Po pierwszej połowie od dwie bramki lepsi byli gospodarze (8:6). W drugiej połowie Padwa zniwelowała straty, a mecz zakończył się remisem 18:18.

Po krótkim odpoczynku przyszła kolej na starcie z Handball Stalą Mielec. Mimo że bardziej wypoczęta była ekipa z Podkarpacia, dla której był to pierwszy występ w turnieju, to lepsi o jedno trafienie okazali się Tomasz Fugiel i spółka (20:19). Na półmetku dwudniowej rywalizacji na Mazowszu na czele klasyfikacji byli zamościanie, przed Stalą i KPR.

Drugiego dnia III Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego po raz drugi podopieczni trenera Markuszewskiego zamierzyli się mielczanami. Tym razem w lepszej dyspozycji był spadkowicz z ligi zawodowej, który zwyciężył 28:15.

Na zakończenie występów w Arenie Legionowo Padwa zagrała z KPR. Tym razem zamościanie byli górą zwyciężając 20:15. Tym samym zajęli pierwsze miejsce, przed Handball Stalą Mielec i KPR Legionowo, zdobywając puchar za końcowy triumf.

Szczypiorniści z Zamościa mają dodatkowe powody do radości. Mateusz Gawryś został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju, a Jakub Kłoda najlepszym obrońcą. – W porównaniu do składu na turniej w Mielcu, do Legionowa pojechał już Szymon Fugiel, a ze względu na sprawy rodzinne zabrakło Radka Pomiankiewicza. Zawody wypadły lepiej niż w Mielcu ale mamy jeszcze nad czym pracować. Drużynie potrzeba zgrania, zawodnikom zrozumienia siebie wzajemnie. Nadal gramy zbyt indywidualnie, czasami brakuje konsekwencji, stabilności. Graliśmy dwa razy po 20 minut. Mieliśmy to „szczęście”, że każdego dnia rozgrywaliśmy mecz po meczu, z przerwą 15-minutową. Miałem do dyspozycji 16 zawodników, a więc jakoś daliśmy radę pod względem kondycyjnym. W drugim spotkaniu ze Stalą Mielec popełniliśmy kilka błędów na początku, a potem trudno było nam odrabiać straty. Mielczanie są murowanym kandydatem do powrotu do superligi – mówi Zbigniew Markuszewski, szkoleniowiec Padwy Zamość.

Kolejny turniej zamościanie rozegrają w piątek w Białej Podlaskiej. Zmierzą się tam z AZS AWF Biała Podlaska i Warmią Olsztyn.

Mecze KPR Padwy Zamość:

KPR Legionowo – KPR Padwa Zamość 18:18 (8:6)

KPR Padwa Zamość – Handball Stal Mielec 20:19 (10:12)

KPR Padwa Zamość – Handball Stal Mielec 15:28 (8:14)

KPR Padwa Zamość – KPR Legionowo 20:15 (7:5)

Inne spotkania turnieju: KPR Legionowo – Handball Stal Mielec 14:16 * KPR Legionowo – Handbal Stal Mielec 21:15.

Klasyfikacja końcowa III Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego: 1. KPR Padwa Zamość, 2. Handball Stal Mielec, 3. KPR Legionowo.

Inne klasyfikacje: najlepszy bramkarz: Mateusz Gawryś (KPR Padwa Zamość) * najlepszy obrońca: Jakub Kłoda (KPR Padwa Zamość) * najlepszy strzelec: Daniel Goliszewski (Handball Stal Mielec) * najbardziej wartościowy zawodnik: Kamil Ciok (KPR Legionowo).