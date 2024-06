AMŚ piłkarek ręcznych: Reprezentacja Polski zaczęła turniej od wygranej z Chile

W pierwszej połowie podopieczne Moniki Marzec kilka razy odskakiwały rywalkom, ale te się nie poddawały i potrafiły doprowadzić do remisu. Kiedy było już 10:7 wydawało się, że Polki wreszcie uzyskają bezpieczną zaliczkę. Tymczasem cztery minuty później było już 10:10. Pierwsza połowa zakończyła się za to wynikiem 13:11.

W drugiej faworytki też miały trochę problemów, bo w mgnieniu oka z wyniku 16:12 zrobiło się 16:15. Na szczęście sześć kolejnych bramek było dziełem naszych zawodniczek. I ostatecznie Polki pokonały reprezentację Chile różnicą siedmiu bramek (28:21).

– Chciałyśmy zagrać mocną obroną i szybką kontrą. Na początku się to nie udawało trochę. Robiłyśmy błędów w obronie. Cieszę się, że koniec końców wygrałyśmy ten mecz i gdzieś tam w końcówce już mogłyśmy trochę spokojniej grać. Przed meczem nie wiedziałyśmy tak naprawdę o nich nic. Zaskoczyły nas obroną troszeczkę, bo spodziewałyśmy się, że mogą wyjść do nas wyżej – mówi Lucyna Sobecka, kapitan drużyny.

– Na tyle co widziałyśmy na treningach to na pewno nie wyglądały na tak ruchliwe i naprawdę sprytne dziewczyny. Same sobie trochę dzisiaj skiepściłyśmy ten mecz, bo nie wykorzystałyśmy wielu sytuacji stuprocentowych. Myślę, że wynik powinien być wyraźnie na naszą korzyść większy. Założyłyśmy sobie, że będziemy grać głównie obroną i kontrą i to nam nie wyszło. Chcieliśmy jak najmniej pokazać następnym przeciwnikom ze swojej taktyki i nie odsłaniać się do końca. Mamy wygraną i to jest największy plus dzisiejszego spotkania – wyjaśnia Monika Marzec.

We wtorek Biało-Czerwone zagrają dwa mecze. Najpierw z Brazylią, a później z Czechami.

Polska – Chile 28:21 (13:11)

Polska: Oliwia Sójka, Karolina Osowska – Aleksandra Głuszko, Oliwia Domagalska 1, Lucyna Sobecka 3, Natalia Pankowska 2, Aleksandra Sójka 4, Oliwia Szczepanek 4, Julia Zając 3, Magdalena Chrapusta 4, Nikola Głębocka 3, Sara Szczukocka 1, Magdalena Berlińska 2, Kamila Grzesista 1.