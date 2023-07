Firma Ball Packaging Europe sponsorem strategicznym MKS FunFloor Lublin

Obie strony już ze sobą współpracowały, ale amerykański potentat w sektorze produkcji puszek aluminiowych przed startem sezonu 23/24 zwiększa wsparcie dla wielokrotnych mistrzyń Polski. W czwartek dołączyła do grona sponsorów strategicznych.

– Jesteśmy dumni, że już kolejny rok z rzędu pozostajemy sponsorem wyjątkowej drużyny MKS Lublin. Od samego początku naszej współpracy uznaliśmy, że warto inwestować w sport i wspierać lokalne społeczności. Wierzymy, że sport to coś więcej niż tylko rywalizacja czy wyniki na boisku. Jest to siła, która łączy ludzi, rozwija ich umiejętności, buduje charakter i ducha walki. Cieszymy się na to, co przyniesie kolejny rok naszej współpracy i jesteśmy przekonani, że razem osiągniemy jeszcze więcej – mówi Robert Granosik, członek zarządu i dyrektor lubelskiego zakładu Ball Packaging Europe.

Z nowej formy współpracy z jednym ze swoich partnerów cieszą się także klubowi działacze MKS. – Z dużą satysfakcją finalizujemy umowę z firmą o ogólnoświatowym zasięgu, która swój zakład posiada w lubelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To nie tylko kontynuacja współpracy, ale i zwiększenie zaangażowania oraz wzmocnienie wzajemnych świadczeń. To znak, że obrana przez nas ścieżka rozwoju jest słuszna – mówi Tomasz Lewtak, prezes klubu z Lublina.

Trzeba jeszcze dodać, że logo Packaging Europe pojawi się na koszulkach meczowych drużyny.