Magda Balsam ponownie w MKS Funfloor Lublin

Leworęczna skrzydłowa rozwiązała kontrakt z TuS Metzingen i związała się z lubelskim klubem dwuletnią umową, zakładającą możliwość przedłużenia współpracy o kolejny rok. – Magda Balsam wraca do MKS-u po okresie gry, w którym ugruntowała swoją pozycję w reprezentacji Polski i jeszcze mocniej rozwinęła się jako zawodniczka, grając w Bundeslidze. Za nami wiele rozmów i odpowiedzi na trudne pytania. Nasze działania zaowocowały rozwiązaniem kontraktu Magdy z TuS Metzingen. Tym samym nasza prawa strona zespołu jest kompletna, gdzie obok Pauliny Masnej, Darii Szynkaruk i Sary Kovarovej Magda będzie stanowiła o jej sile. Po raz kolejny ten transfer to efekt pracy zespołowej - pani trener Edyty Majdzińskiej i zajmującej się skautingiem w naszym klubie Moniki Marzec. Wraz z nimi wspólnie budujemy zespół na sezon 2023/24 – zaznacza prezes MKS-u, Tomasz Lewak, cytowany przez klubowy portal. – Przekonała mnie wizja budowy nowego MKS-u. Prezes Tomasz Lewtak przedstawił mi niezwykle ciekawy projekt i to sprawiło, że oferta lubelskiego klubu stała się dla mnie kusząca. Zachęciła mnie też nowa trenerka i inne osoby związane z klubem. Plan odbudowy potęgi biało-zielonych jest bardzo interesujący. Chcę być jego częścią – deklaruje powracająca do Lublina zawodniczka.

26-letnia szczypiornistka wypełni lukę po Katarzynie Portasińskiej. Podobnie jak ona, Balsam rozpoczynała swoją przygodę z piłką ręczna w Bellatorze Ryjewo. Później grała też w takich drużynach jak Vistal Gdynia, Sambor Tczew i Start Elbląg. W 2019 roku trafiła do Eurobud JKS-u Jarosław. Grając w ekipie z Podkarpacia w sezonie 2019/2020 zdobyła 132 bramki. Tak wysoki dorobek sprawił, że była wówczas wiceliderką klasyfikacji strzeleckiej PGNiG Superligi Kobiet.