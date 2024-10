MKS Funfloor Lublin nie może wejść w rytm meczowy

W ten weekend MKS FunFloor Lublin miał rywalizować z KPR Gminy Kobierzyce. Drużyna z Dolnego Śląska jednak w sobotę walczyła w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Rywalem Kobierzyc był turecki Armada Praxis Yalikavaspor Wicemistrzynie Polski pewnie wygrały na własnym boisku 36:27 i są jedną nogą w kolejnym etapie kwalifikacji.

Przypomnijmy, że do niego niejako z urzędu przydzielone zostały szczypiornistki MKS FunFloor Lublin. - Terminarz nam mocno utrudnia utrzymanie zespołu w pełnej dyspozycji. W październiku rozegramy dwa meczu w krótkim odstępie czasu, a potem dziewczyny wyjadą na następne zgrupowanie kadry. Musimy więc wziąć pod uwagę kolejny tydzień bez grania ligowego. Trochę jesteśmy tym zmartwieni, bo to podważa sens okresu przygotowawczego, który rozpoczęliśmy w lipcu. Okazuje się, że mogliśmy spotkać się w sierpniu. Przyszły rok rozpocznie się bardzo intensywnie, ale bardziej jestem skoncentrowana na tym, co nas czeka jeszcze przed mistrzostwami Europy. Będzie moment, w którym oprócz meczów ligowych rozegramy spotkanie decydujące o udziale w fazie grupowej Ligi Europejskiej - twierdzi trenerka MKS-u FunFloor Lublin, Edyta Majdzińska. - To jest trochę frustrujące, bo nie możemy złapać swojego rytmu gry. Uciekają nam wciąż te mecze. Mamy z tyłu głowy to, że zaraz może pojawić się konieczność grania trzech spotkań w tygodniu. To może być trudne. Mimo wszystko trenujemy i czekamy na kolejny mecz. Zespół jest w dobrej formie. Podtrzymujemy pełną dyspozycję. Wciąż jednak trudno tę dyspozycję ocenić, bo trenujemy bez gry i weryfikacji z czynnikiem zewnętrznym. Skupiamy się na szczegółach, które musimy dopracować i myślę, że będzie dobrze - mówi kapitan zespołu z Lublina, Daria Szynkaruk.

Dobre informacje nadeszły z reprezentacji Polski. Do kadry na towarzyskie mecze z Islandią powołania otrzymało aż siedem szczypiornistek MKS FunFloor. Do Szczyrku, gdzie będą trenować kadrowiczki oraz do Hafnarfjodur, gdzie odbędzie się rywalizacja z Islandią udadzą się Magda Balsam, Sylwia Matuszczyk, Aleksandra Olek, Aleksandra Rosiak, Aleksandra Tomczyk, Paulina Wdowiak i Magda Więckowska.