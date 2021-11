MKS FunFloor Perła Lublin – Eurobud JKS Jarosław 34:21. Piąta wygrana z rzędu

Co prawda jako pierwsza na listę strzelczyń była zawodniczka ekipy z Lublina Magda Balsam, ale już po sześciu minutach miejscowe po raz pierwszy wyszły na prowadzenie. I jak się okazało nie oddały go już do samego końca.

MKS Funfloor Perła po 11 minutach wygrywał już różnicą czterech trafień, a w kolejnych fragmentach spotkania sukcesywnie powiększał prowadzenie. Podopieczne Moniki Marzec w 19. minucie odskoczyły na dystans czterech goli, a chwilę później Marta Gęga zdobyła dziesiątą bramkę na 10:5, a pierwsza część spotkania zakończyła się prowadzeniem lublinianek 16:10.

W drugiej połowie ekipa gości z każdą kolejną minutą słabła i nie była w stanie dotrzymać kroku miejscowym. W 39 minucie lubelskie szczypiornistki prowadziły 22:13 i stało się jasne, że losy spotkania są w zasadzie rozstrzygnięte. Zawodniczki z Jarosławia nie poddawały się jednak i udało im się nieco zniwelować stratę. Do sześciu bramek. Jednak w końcówce miejscowe podkręciły tempo i w 55 minucie wygrywały 29:20. To nie był jednak koniec bo w ostatnich minutach zespół trener Marzec zdobył jeszcze pięć goli przy ledwie jednym rywalek i zwyciężył pewnie 34:21.

Najskuteczniejszą zawodniczką w szeregach biało-zielonych była Paulina Masna, która zakończyła zmagania z ośmioma bramkami na koncie. Tytuł MVP przypadł jednak Alekandrze Zimny z Jarosławia, która zdobyła jednego gola więcej.

MKS FunFloor Perła Lublin – Eurobud JKS Jarosław 34:21 (16:10)

MKS: Gawlik, Razum, Wdowiak – Masna 8, Achruk 5, Szynkaruk 3, Gęga 3, Roszak 3, Szarawaga 3, Płomińska 2, Więckowska 2, Pietras 2, Byzdra 2, Zagrajek 1.

JKS: Durasinovic, Kukharchyk – Zimny 9, Balsam 4, Nestsiaruk 3, Dorsz 2, Smolinh 1, Vukcevic 1, Kozimur 1.

Sedziowali: Andrzej Kierczak (Pielgrzymowice), Tomasz Wrona (Kraków).