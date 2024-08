MKS Lublin pozyskał sponsorów dla swoich grup młodzieżowych

– Już pół roku temu postanowiliśmy wesprzeć juniorki młodsze lubelskiego klubu. Teraz chcemy kontynuować współpracę, lecz już w nieco większym zakresie. Zaangażowanie biznesu jest niezwykle istotne w kontekście rozwoju sportu wśród młodzieży. Pragniemy pomagać młodym sportowcom, a w tym przypadku szczypiornistkom i w ten sposób okazywać wsparcie dla lokalnej społeczności – mówi Waldemar Aftaruk, prezes zarządu LubTech Energo.

Jak informują wielokrotne mistrzynie Polski, logotyp sponsora pojawi się na koszulkach drużyn młodzieżowych, ale nie tylko. Od piątku zespoły ekipy z Lublina będą występować pod nazwą: MKS LubTechEnergo.

– Bardzo trudno jest pozyskać sponsorów do grup młodzieżowych. Łatwiej o to w tym sporcie przez duże s, czyli tym na najwyższym poziomie. Bardzo się cieszę, że takie firmy się znajdują i że to nasze lokalne firmy, które czują, że warto wspierać młodzież. Grupa LubTech Energo wspierała nas już bardzo mocno, ufundowała nagrody dla juniorek młodszych za zdobycie srebrnych medali. To zaangażowanie jest widoczne i ma realne przełożenie na rozwój naszych młodych zespołów. Mamy nadzieję, że te nasze młode zawodniczki w przyszłości zadebiutują w drużynie seniorek – zapewnia Sabina Włodek, wiceprezes MKS Lublin.

Kolejnym sponsorem młodych szczypiornistek została również El-Volt, która w marcu rozpoczęła współpracę z klubem. W tym wypadku logotyp firmy znajdzie się na koszulkach zespołu seniorek, a także drużyn młodzieżowych.

– Dołączyliśmy do rodziny partnerów MKS FunFloor Lublin, bo chcemy wesprzeć nasze lubelskie szczypiornistki. Od ponad dwóch lat regularnie chodzimy na mecze, a jako firma z Lublina postanowiliśmy zaangażować się w to mocniej i wspierać także sportowy rozwój lubelskiej młodzieży – wyjaśnia Robert Belniak, właściciel firmy El-Volt.

Z poszerzenia współpracy z kolejnym partnerem klubu cieszy się także Sabina Włodek. – Z ogromną satysfakcją ogłaszamy, że firma El-Volt będzie wspierać już nie tylko nasz pierwszy zespół, ale także naszą zdolną młodzież. Nasi partnerzy obserwują rozwój grup młodzieżowych MKS Lublin. Cieszymy się, że widzą potrzeby naszych zawodniczek i wychodzą im naprzeciw – dodaje wiceprezes MKS Lublin.