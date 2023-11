Ponad 40 bramek i awans, czyli witamy MKS FunFloor Lublin w fazie grupowej Ligi Europejskiej

O tym, że wicemistrz Polski wyeliminuje najlepszy serbski zespół było wiadomo już po pierwszym spotkaniu. Lublinianki wygrały w Jagodinie 36:20 i tylko kataklizm mógłby spowodować, że zabrakłoby ich w fazie grupowej.

Hala Globus szykowała się więc na sportową fetę i taka rzeczywiście nastąpiła. Radości kibiców nie ma się jednak co dziwić, wszak to pierwszy taki sukces od sezonu 2020/2021. Wtedy jednak lubelski klub do tego etapu dostał się niejako kuchennymi drzwiami, bo walkowerem rywalizację oddał norweski Byasen Handball Elite.

Sam mecz nie przyniósł większych emocji, bo gospodynie przeważały praktycznie przez całe spotkanie. Już do przerwy prowadziły 24:12, a po zmianie stron ich koncert trwał dalej. Ostatecznie zwyciężyły aż 44:24.

Z punktu widzenia klubu najważniejsze wydarzenia miały miejsce w przerwie niedzielnego meczu. Klub i firma FunFloor ogłosiły bowiem podpisanie umowy sponsorskiej na kolejne 2 lata. A to, w połączeniu z tym, że wicemistrz Polski stara się robić również postępy na polu sportowym musi przynieść znakomity efekt. Oby na końcu tego progresu było mistrzostwo Polski.

MKS FunFloor Lublin – ZORK Jagodina 44:24 (24:12)

FunFloor: Gawlik, Wdowiak – Balsam 12, Szynkariuk 9, Płomińska 5, M. Więckowska 3, Masna 3, D. Więckowska 2, Pietras 2, Kovarova 2, Roszak 2, Achruk 2, Tomczyk 1, Posavec 1, Szczepaniak 0. Kary: 6 min.

Jagodina: Simić, Radivojevic, Djurasinovic – Sukur 6, Gugac 4, Adzic 3, Rackovic 3, Petric 3, Kojic 2, Marsenic 1, Petric 1, Fajfric 1, Mitrovic 0, Simatovic 0, Bogunovic 0. Kary: 4 min.

Sędziowali: Alvarez Menendez i Soria Fabian (obaj Hiszpania). Widzów: ok. 2000.

Wynik dwumeczu: 79:43. Awans: MKS.

Pozostałe wyniki: DHK Banik Most – Chambray Touraine Handball 27:27. Wynik dwumeczu: 47:60 Awans: Chambray * Kastamonu Belediyesi GSK – Praktiker-Vac 32:33. Wynik dwumeczu: 53:70. Awans: Praktiker * VfL Oldenburg – HSG Bensheim/Auerbach 25:28. Wynik dwumeczu: 44:55. Awans: Bensheim/Auerbach. * H 65 Hoors HK – Storhamar Handball Elite 32:36. Wynik dwumeczu: 60:73. Awans: Storhamar. * H.C Dunarea Braila – BV Borussia 09 Dortmund 27:22. Wynik dwumeczu: 52:46. Awans: Dunarea. * HC Podravka Vegeta – SPONO Eagles 17:26 i 32:26 (oba mecze odbyły się w Koprivnicy). Wynik dwumeczu: 58:43. Awans: Podravka. * Super Amara Bera Bera – Sola HK 34:28. Wynik dwumeczu: 66:67. Awans: Sola.

Porażka Zagłębia

KGHM MKS Zagłębie Lubin wciąż czeka na pierwszy triumf w Lidze Mistrzyń. W weekend nie udało się tego dokonać, bo lepszy od zwycięzcy Superligi okazał się węgierski zespół FTC-Rail Cargo Hungaria. Zagłębie we własnej hali uległo aż 23:35. Najlepszą zawodniczką ekipy Bożeny Karkut była Karolina Kochaniak-Sala, która zdobyła aż 11 bramek. Nieźle spisała się także Daria Michalak, autorka 5 trafień.