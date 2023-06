Siedem zawodniczek MKS FunFloor Lublin powołanych do reprezentacji Polski

Obóz na Mazurach będzie przeznaczony typowo pod treningi, które mają na celu przygotować Biało-Czerwone do istotnych wyzwań w drugiej połowie roku. Tym najważniejszym będą mistrzostwa świata, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Danii, Norwegii oraz Szwecji. Na razie nie są jeszcze znane grupowe rywalki Biało-Czerwonych. Losowanie tej fazy odbędzie się 6 lipca w Goteborgu.

Arne Senstad na zgrupowanie do Giżycka zaprosił aż 7 zawodniczek MKS FunFloor Lublin. Są to Weronika Gawlik, Paulina Masna, Patrycja Noga, Magda Więckowska, Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Olek i Magda Balsam. Trzy ostatnie zawodniczkami wicemistrzyń Polski zostaną dopiero od nadchodzącego sezonu, bo na razie formalnie są szczypiornistkami innych ekip. Tomczyk i Olek grały ostatnio w KPR Gminy Kobierzyce, a Balsam w niemieckim TuS Metzingen. Zgrupowanie w Giżycku rozpocznie się 3 lipca i potrwa do 9 lipca.

Warto wspomnieć, że na Mazurach kadrowiczki będą miały okazję spotkać się z nowym asystentem Arne Senstada. Został nim Adrian Struzik. 45-letni szkoleniowiec pełnił już w przeszłości tę funkcję, kiedy pomagał Leszkowi Krowickiemu. Pochodzący z Gdańska trener ma w swoim dorobku wiele medali mistrzostw Polski, a w zeszłym roku z drużyną Ligi Mistrzyń DHK Banik Most sięgnął po mistrzostwo Czech i Puchar tego kraju.

Trzeba też podkreślić, że sam Senstad też będzie w nowym sezonie bardziej zapracowany niż dotychczas. Związek Piłki Ręcznej w Polsce pozwolił bowiem Norwegowi objąć posadę w Larvik HK, jednym z najbardziej utytułowanych klubów w ojczyźnie Senstada. – Bardzo doceniam, że Związek Piłki Ręcznej w Polsce zgodził się na zmianę klauzuli w kontrakcie, dzięki czemu mogę teraz razem trenować drużynę klubową. Jestem wdzięczny, że otrzymałem taką możliwość. Teraz na co dzień pracuję z piłką ręczną, jest to bardzo pozytywne i wzmocni mnie jako trenera w obu miejscach – mówi Arne Senstad.

Sarnecka idzie na wypożyczenie

Tylko rok trwała przygoda Karoliny Sarneckiej z MKS FunFloor Lublin. W sezonie 2023/2024 będzie ona reprezentować barwy MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski, do którego trafi na mocy rocznego wypożyczenia.