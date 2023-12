Azoty Puławy kontra Piotrkowianin, czyli ostatni raz w tym roku

Będzie to ostatni występ szczypiornistów z Puław przed swoimi kibicami. Później rozegrają jeszcze dwie kolejki. W środę wystąpią na boisku Orlen Wisły Płock, a w poniedziałek 18 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim. Zanim dojdzie do tych potyczek, w niedzielę trzeba się jednak skupić na meczu z Piotrkowianinem.

Rywalew obecnym sezonie nie mają łatwego życia. Drużyna wygrała sześć spotkań, przegrała osiem. Podopieczni Michała Matyjasika zwyciężyli we własnej hali z Gwardią Opole 27:26, Zagłębiem Lubin 32:28, Energa Wybrzeżem Gdańsk 31:30 i Górnikiem Zabrze 33:28. Z kolei w spotkaniach wyjazdowych nie dali szans beniaminkowi Orlen Superligi Zepter KPR Legionowo (wygrana 23:21) i MMTS Kwidzyn. Z tą ekipą triumfowali po serii rzutów karnych 4:2. W dorobku Piotrkowianina jest 17 punktów, co obecnie daje 11 miejsce w tabeli. Do Azotów niedzielni rywale tracą 11 „oczek”. Drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego to przede wszystkim młodzi gracze. Najlepszym strzelcem jest Antoni Doniecki. Obrotowy wystąpił w 13 spotkaniach i zdobył 52 bramki. W ostatniej kolejce piotrkowianie gościli w Płocku, gdzie zmierzyli się z Orlen Wisłą. Starcie z wicemistrzem Polski zakończyło się porażką 23:32. Do przerwy utrzymywał się bardzo korzystny rezultat (13:13). Najwięcej bramek, po pięć, zdobyli Doniecki oraz skrzydłowy Jakub Dróżdż.

W pierwszym spotkaniu górą byli puławianie, którzy wygrali w Piotrkowie 34:29. Najwięcej bramek dla Azotów zdobyli Kacper Adamski i Deividas Virbauskas. Obaj rzucili po siedem goli. Dla Piotrkowianina najskuteczniejszy był Piotr Swat – zdobywca 10 bramek. Niedzielne spotkanie będzie dla gospodarzy okazją do powiększenia dorobku punktowego. Przed tygodniem podopieczni trenera Siergieja Bebeszki udanie rozpoczęli rundę rewanżową wygrywając na wyjeździe z Grupą Azoty Unia Tarnów 37:21. Kibice liczą na kolejną wygraną. O tym samym marzą dwaj najskuteczniejsi gracze Azotów. Po 14 kolejkach liderem klasyfikacji strzelców Orlen Superligi jest skrzydłowy Piotr Jarosiewicz, który w 13 spotkaniach zdobył 83 bramki. Drugie miejsce na podium zajmuje Kacper Adamski - wystąpił w 14 meczach i zaliczył 77 trafień.

Porażka mistrza na Węgrzech

Na zakończenie tegorocznej części rozgrywek Ligi Mistrzów mistrz Polski Industria Kielce przegrał w 10. kolejce fazy grupowej z Pickiem Szeged 25:26. Spotkanie było bardzo zacięte i emocjonujące. Kielczanie do końca gonili wynik ale zabrakło im czasu na wyrównanie.