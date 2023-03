Azoty Puławy z awansem do półfinału Pucharu Polski

Brązowi medaliści jechali do Opola z zamiarem rewanżu za dwie porażki w lidze. W pierwszej rundzie w Puławach ulegli 32:33, z kolei w rewanżu w Opolu, po zaciętym spotkaniu, również nie dali rady, ale tym razem po serii rzutów karnych (3:4). W regulaminowym czasie był remis 27:27. Starcie w ćwierćfinale Pucharu Polski też było zacięte i emocjonujące. Do składu Azotów powrócił po długiej rekonwalescencji bramkarz Mateusz Zembrzycki. W takich okolicznościach pierwszy golkiper Wojciech Borucki otrzymał wolne. W rezerwie w meczowy protokół wpisany został trener bramkarzy Walentyn Koszowy.

Obie drużyny podeszły poważnie do wyzwania, jakim był awans do półfinału Pucharu Polski, występując w swoich podstawowych ustawieniach. Goście mieli mocne otwarcie, po pięciu minutach prowadzili 3:0. Do bramki Gwardii trafili Boris Zivkovic, Dawid Fedeńczak i Kacper Adamski. Po kolejnych pięciu wygrywali już 5:1. Piłkę do siatki ponownie skierowali Fedeńczak i Adamski. Do końca pierwszej odsłony utrzymała się trzybramkowa zaliczka gości(13:10).

Po przerwie puławianie odskoczyli nawet na 16:11. W końcówce wynik się wyrównał i mecz zakończył się remisem 26:26. Półfinalistę wyłonił konkurs rzutów karnych. W nich lepsi byli zawodnicy trenera Roberta Lisa, którzy wygrali 5:3.

W półfinale Azoty zagrają z obrońcą trofeum, 12 kwietnia, na wyjeździe z Orlen Wisłą Płock.

Gwardia Opole - Azoty Puławy 26:26 (10:13), 3:5 po rzutach karnych

Gwardia: Ałaj, Malcher, Lellek - Zubac 2, Sosna 1, Wojdan 5, Koc, Hryniewicz 5, Stempin, Jankowski 3, Kawka, Milewski 2, Morawski 1, Scisłowicz 1, Kucharzyk 2, Chychykalo 4. Kary: 8 minut.

Azoty: Koszowy, Zembrzycki - Adamski 5, Burzak 5, Janikowski 3, Zivkovic 3, Jarosiewicz 3, Fedeńczak 2, Valles Becerra 2, Kowalczyk 1, Marciniak 1, Przybylski 1, Górski, Konieczny. Kary: 6 minut.

Lijewski selekcjonerem

Były reprezentant Polski Marcin Lijewski został selekcjonerem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych, podpisał z ZPRP kontrakt do końca lutego 2028 roku. Lijewski zastąpił Bartosza Jureckiego, który prowadził kadrę tymczasowo, po zakończeniu czteroletniej współpracy z Patrykiem Romblem.

Nowy selekcjoner po raz pierwszy poprowadzi reprezentację w spotkaniu wyjazdowym z Włochami, w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się 27 kwietnia. Lijewski to były reprezentant Polski. W kadrze wystąpił 251 razy. W 2007 roku, podczas mistrzostw świata w Niemczech, z trenerem Bogdanem Wentą zdobył srebrny medal. Dwa lata później wywalczył brąz MŚ. Z Wybrzeżem Gdańsk i Wisłą Płock był mistrzem Polski. W Bundeslidze, gdzie grał w SG Flensburg-Handewitt i HSV Hamburg, również stawał na najwyższym stopniu podium. W dorobku ma także triumf w Pucharze Niemiec. Z zespołem z Hamburga wygrał Ligę Mistrzów.

W związku z wyborem Marcina Lijewskiego na selekcjonera spekuluje się, że inny z kandydatów na to stanowisko, Rafał Kuptel, może zostać szkoleniowcem Azotów Puławy. Dotychczasowy opiekun puławian Robert Lis z końcem sezonu zakończy współpracę z zespołem.

Nowy zawodnik

Nowym obrotowym Azotów został Ignacy Jaworski, wychowanek MKS Ustroń. W tym roku kończy Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Płocku. To 19-latek, reprezentant kadry narodowej juniorów. Kontrakt z Azotami został podpisany na cztery lata.