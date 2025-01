Azoty Puławy zagrają w Orlen Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze

Dla obu drużyn będzie to pierwsze starcie o stawkę w tym roku i to jeszcze po sześciotygodniowej przerwie. Pauza w rozgrywkach, przeznaczona na mistrzostwa świata, dobiega końca. 15 lutego drużyny wrócą do rywalizacji w Orlen Superlidze. W weekend grać będą w ORLEN Pucharze Polski.

Do Puław przyjedzie wciąż aktualny brązowy medalista Polski, Górnik Zabrze. Gospodarze przeżywają kłopoty finansowe, co z kolei rzutuje na uszczuplanie składu (w przerwie odeszli Kacper Adamski i Dean Sesić).

Jeśli w 1/8 finału Azoty uporają się z Górnikiem, to na etapie ćwierćfinału zagrają z lepszym z pary: WKS Śląsk Wrocław – Energa MKS Kalisz. Od ćwierćfinału do gry wchodzą Orlen Wisła Płock, mistrz Polski i obrońca tytułu wywalczonego przed rokiem oraz wicemistrz Industria Kielce. Zespoły te były rozstawione podczas losowania i nie mogły na tym etapie trafić na siebie. Spotkania fazy ćwierćfinału ORLEN Pucharu Polski zaplanowano 8 lutego.

Wyniki spotkań 1/8 finału ORLEN Pucharu Polski mężczyzn: Handball Stal Mielec – KGHM Chrobry Głogów 28:25 (13:16) * 31 stycznia: RAJBUD Stal Gorzów Wielkopolski – Energa MMTS Kwidzyn * 1 lutego: Zepter KPR Legionowo – OROTOP Gwardia Opole * Azoty Puławy – Górnik Zabrze (godzina 18) * 2 lutego: Śląsk Wrocław – Energa MKS Kalisz * 3 lutego: REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – PGE Wybrzeże Gdańsk.

Pary ćwierćfinałowe ORLEN Pucharu Polski mężczyzn: ORLEN Wisła Płock – zwycięzca meczu REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski/PGE Wybrzeże Gdańsk * Industria Kielce – zwycięzca meczu Zepter KPR Legionowo/COROTOP Gwardia Opole * zwycięzca meczu Azoty-Puławy/Górnik Zabrze – zwycięzca meczu WKS Śląsk Wrocław/Energa MKS Kalisz * zwycięzca meczu Handball Stal Mielec – zwycięzca meczu RAJBUD Stal Gorzów Wielkopolski/Energa MMTS Kwidzyn.