W sobotę Azoty Puławy zmierzą się z Chrobrym Głogów

Po przerwie na reprezentację zespoły PGNiG Superligi już wróciły do sportowej rywalizacji. Azoty zrobią to w sobotę. Przeciwnikiem brązowych medalistów kraju będzie drużyna Chrobrego. Rywale to ambitna i nieobliczalna ekipa, która często potrafi zaskoczyć rywala, jak też samą siebie. W środę głogowianie rozegrali spotkanie z Torus Wybrzeżem Gdańsk. Emocji, negatywnych i pozytywnych, nie brakowało. Losy meczu odwracały się kilkukrotnie. Zwycięsko z tej potyczki wyszli sobotni przeciwnicy puławian (27:25). MVP wybrany został Marcel Zdobylak, który wykazał się dobrą skutecznością zdobywając siedem bramek.

Drużyna prowadzona przez byłego zawodnika Witalija Nata rozegrała dotychczas trzy mecze na boiskach rywali. Tylko raz Chrobry potrafił wywieźć komplet punktów z obcej hali – w czwartej kolejce z Energa MKS Kalisz (24:23). W spotkaniach z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i Gwardią Opole schodził pokonany. Jak będzie w Puławach?

Recepta na sukces gospodarzy jest prosta – pełne zaangażowanie, koncentracja od pierwszej do ostatniej minuty oraz skuteczność i ataku i obronie. Puławianie muszą mieć w pamięci męczarnie z beniaminkiem Ostrovią Ostrów Wielkopolski i dość szczęśliwe zwycięstwo 24:23.