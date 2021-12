Plebiscyt Sportowiec Roku 2021. Zgłoś swojego kandydata

Tegoroczy plebiscyt składa się z dwóch etapów. W pierwszym, czekamy na propozycje od naszych Czytelników, kto powinien znaleźć się w gronie nominowanych do tytułu tych najpopularniejszych. Na Wasze nominacje czekamy do 10 stycznia, ale warto o to zadbać już teraz aby o tym nie zapomnieć. Wyboru w kategorii Sportowiec Roku 2021 dokona kapituła złożona z ludzi sportu, a także przedstawicieli redakcji Dziennika Wschodniego.

Jak zgłosić swojego faworyta? Wystarczy wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy dostepny >>>TUTAJ<<< Aby zgłosić kandydata należy podać kilka podstawowych danych, jak: imię i nazwisko sportowca, kategorię, w której będzie rywalizował, czy klub i dyscyplinę sportu, jaką reprezentuje. Trzeba jednak pamiętać, że kandydatami w naszym plebiscycie mogą być sportowcy oraz sportowcy juniorzy (do 18 roku życia) z województwa lubelskiego. Kandydaci niepełnoletni mogą wziąć udział w plebiscycie jedynie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Drugim etapem zabawy będzie oczywiście samo głosowanie, które rozpocznie się 12 stycznia i potrwa do 4 lutego. Głosować będzie można za pośrednictwem SMS-ów oraz GŁOSÓW ELEKTORNICZNYCH. Każdy zawodnik, czy zawodniczka, którzy znajdą się w gronie nominowanych sportowców otrzymają numery porządkowe, na które będzie można oddać głos.

Laureaci w kategoriach najpopularniejszy poza oczywiście uzyskanym tytułem otrzymają nagrody. W kategoriach: najpopularniejszy sportowiec i najpopularniejszy sportowiec junior zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca mogą liczyć na: dyplomy i puchary, ale nie tylko. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w postaci 1500 zł. Za drugą lokatę płacimy 1000 zł, a sportowiec, który znajdzie się na najniższym stopniu podium otrzyma 500 zł. Sportowcy, którzy decyzją kapituły okażą się najlepsi otrzymają pamiątkowe statuetki, a także dyplomy.

REGULAMIN