Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Porażka wicemistrzów

Było to starcie dwóch ekip, które w ostatnich latach były liczącymi się siłami amatorskich rozgrywek w naszym regionie. Wprawdzie miniony sezon był dla 4-tego Pietra przeciętny, to początek obecnego pokazuje, że drużyna Łukasza Łukawskiego problemy ma już za sobą.

W meczu z Quattro Tech., czyli aktualnym wicemistrzem była wyraźnie lepsza i zasłużenie odniosła zwycięstwo. Nie oznacza to jednak, że nie miała problemów – w końcówce przeciwnicy niebezpiecznie się do nich zbliżyli. Nie dali sobie jednak zabrać korzystnego rezultatu i wygrali 48:43. Duża w tym zasługa Łukasza Sidorowicza, który zdobył 16 punktów. Miał on też duże wsparcie w Bartłomieju Jóźwiakowskim, autorze 10 „oczek”. U pokonanych najskuteczniejszy był Bartosz Jurasik, który zapisał na swoim koncie 11 punktów.

Niespodziewanie w czołówce ligi jest też Lipa Team. Ten zespół złożony z doświadczonych graczy pokonał Flying Foxes 52:45.Bohaterem meczu był Andrzej Lipski. Ten doświadczony gracz ma za sobą już ponad 40 lat gry w amatorskich rozgrywkach. W sobotę błysnął celnością rzutów trzypunktowych, których trafił aż sześć. Łącznie zdobył aż 20 „oczek”. Drugą „strzelbą” Lipa Team była Anna Dobrowolska. Ona zakończyła mecz z 14 pkt na koncie.

Wyniki: Flying Foxes – Lipa Team 45:52 * Prospectiv – Lancet 37:80 * The Reds Iglo-Klima – Dom Plus Kwadrat 80:65 * Symbit – WinPlay 86:61 * Quattro Tech. – 4-te Piętro 43:48 * Adley Hydroizolacje – Team Erkado 40:75. Pauzowało: BRU.

Erkado 2 4 126:88 The Reds 2 4 146:113 Lipa Team 2 4 101:90 4-te Piętro 2 4 110:99 Lancet 2 3 125:87 Quattro 2 3 95:82 Dom Plus 2 3 113:113 Symbit 1 2 86:61 WinPlay 2 2 109:137 Foxes 2 2 93:122 Adley 2 2 73:123 Prospectiv 2 2 71:132 BRU 1 1 58:62

11 listopada: godz. 12.30: Dom Plus – 4-te Piętro * 13.30: Foxes – BRU * 14.30: Quattro Tech. – Lancet * 15.30: Symbit – Lipa Team * 16.30: The Reds – WinPlay * 17.30: Prospectiv – Erkado. Wszystkie mecze odbywają się w hali MOSiR (dawna hala Startu) przy al. Piłsudskiego.