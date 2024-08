RB Salzburg kolejnym rywalem Dynama Kijów w walce o Ligę Mistrzów. Kiedy mecz w Lublinie?

Przed tygodniem, na stadionie w Lublinie bardziej zadowoleni byli goście. Podopieczni Philippe’a Clementa w doliczonym czasie gry wyrównali stan meczu na 1:1 i liczyli, że w rewanżu przechylą szalę na swoją stronę.

W drugim spotkaniu długo było 0:0, ale w 51 minucie gracz gospodarzy Jefte obejrzał drugie „żółtko” i wyleciał z boiska. A to oznaczało, że szkocki zespół do końca zawodów będzie musiał radzić sobie w dziesiątkę. Dynamo długo nie umiało tego wykorzystać, ale w końcówce jednak się udało. Rezerwowi Oleksandr Pikhalyonok i Nazar Voloshyn w 82 oraz 84 minucie wpisywali się na listę strzelców i dalej jednak grają przyjezdni.

Kibice w Lublinie mieli już okazję zobaczyć na Arenie mecze Dynama z: Partizanem Belgrad i Rangers FC. Teraz kolejnym rywalem ekipy z Kijowa będzie RB Salzburg. Austriacy do walki o Ligę Mistrzów przystąpili od trzeciej rundy. Do kolejnej fazy trafili po tym, jak wyeliminowali Twente Enschede. W pierwszym spotkaniu było 2:1 dla Salzburga, ale gol Michaela Vlapa dawał gościom nadzieję, że w rewanżu będą mogli powalczyć o promocję. Tymczasem we wtorek austriacka drużyna szybko zdobyła dwa gole, a po przerwie trzeciego i prowadziła już 3:1. W końcówce Holendrzy wyrównali, ale z awansu cieszyli rywale.

Klub ze stajni Red Bulla ma w składzie kilku ciekawych piłkarzy. Portal Transfermarkt najwyżej wycenia: Karima Kontae i Oscara Gloukha (po 25 milionów euro). Amar Dedic jest warty 20 mln euro, a Duńczyk Maurits Kjaergaard, który w dwumeczu z Twente strzelił trzy z pięciu goli 13 mln. Trzeba też pamiętać, że w kadrze jest Kamil Piątkowski. Polski obrońca w pierwszym meczu z trzeciej rundy wszedł na boisko od razu po przerwie, a rewanż rozpoczął od pierwszej minuty. RB Salzburg słynie z pracy ze zdolną młodzieżą, którą sprzedaje później za grube pieniądze. W lecie obrońca Strahinja Pavlović trafił za 18 mln. euro do AC Milan. W drużynie grał wcześniej chociażby Erling Haaland.

Pierwsze spotkania czwartej rundy eliminacyjnej zaplanowano na 20 i 21 sierpnia, a rewanże odbędą się tydzień później. Dynamo zagra na Arenie 21 sierpnia o godz. 21.