ChKS Chełm utrzymał fotel lidera

Gospodarze przystępowali do rywalizacji z zespołem z Nowej Soli z pozycji lidera. Drużyna trenera Krzysztofa Andrzejewskiego miała jeden cel: podtrzymać serię zwycięstw i tym samym utrzymać prowadzenie w tabeli.

Zadanie to wydawało się nie stanowić większego problemu. Goście przed weekendową serią gier mieli na koncie jedno zwycięstwo i trzy porażki. Astra wygrała z niżej sklasyfikowaną Olimpią Sulęcin 3:1. Siatkarze z Nowej Soli musieli uznać wyższość BBTS Bielsko-Biała, KPS Siedlce, po 1:3 i BKS Visły Proline Bydgoszcz (0:3). Taki dorobek dawał rywalowi ChKS dopiero 11. pozycję. W takich okolicznościach to chełmianie byli faworytem i to zdecydowanym. Tym bardziej, że mieli na koncie komplet pięciu wygranych.

Co ciekawe, początek meczu był nieco zaskakujący. Jako pierwsi trzypunktową przewagę zbudowali bowiem przyjezdni. Astra odskoczyła z wynikiem na 9:6. Gospodarze bardzo szybko pozbierali się. Kluczem do odrobienia straty i wyjścia na prowadzenie były mocna zagrywka i szczelny blok. Tymi elementami podopieczni trenera Andrzejewskiego bardzo szybko pokazali gościom miejsce w szeregu. Do tego doszedł jeszcze skuteczny atak i pierwsza partia zakończyła się wygraną chełmian 25:15.

Najdłużej trwała druga odsłona. Pierwsze większe prowadzenie ChKS uzyskał przy wyniku 18:15. Set zakończył się wygraną Jędrzeja Gossa i spółki 25:19.

Rezultat z partii otwarcia powtórzył się w trzecim secie. Z dobrej strony zaprezentował się w drużynie gospodarzy Jakub Olszewski. Po jego ataku ChKS wygrywał 13:10, chwilę później było 16:14. W końcówce miejscowi podkręcili tempo i ponownie zwyciężyli 25:15, a w meczu 3:0. MVP wybrany został środkowy chełmian Łukasz Swodczyk.

Już w sobotę ChKS rozegra mecz derbowy z PZL Leonardo Avią Świdnik (sobota, 2 listopada godzina 18).

ChKS Chełm - Astra Nowa Sól 3:0 (25:15, 25:19, 25:15)

ChKS: Goss (9), Rusin (6), Swodczyk (12), Blankenau (4), Olszewski (8), Marcyniak (3), Fijałek (libero) oraz Gonciarz, Ziobrowski (7) i Rakowski (3).

Astra: Kaciczak (10), Laskowski (3), Nowik (5), Gawrzydek (8), Drzazga (3), Becker (3), Foltynowicz (libero) oraz Śliwka, Woźniak (1), Rybak (3), Biliński, Hoszman (1) i Wągiel (libero).

MVP: Łukasz Swodczyk (ChKS Chełm).