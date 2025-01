PZL Leonardo Avia Świdnik kontra SMS PZPS Spała. Teoretycznie proste zadanie

Mecze takie jak piątkowy w Spale należą do tych, które trzeba rozegrać i to bez zbytniej utraty sił. Świdniczanie zmierzą się z „uczniami” ze Spały.

Drużyna SMS PZPS występuje w 1. PLS Lidze na szczególnych zasadach. Zespół nie jest bowiem objęty degradacją. Po zakończeniu zasadniczej części sezonu po prostu zakończy rywalizację. Drużyna występuje na zapleczu PlusLigi w celu ogrywania zawodników, którzy zbierają siatkarskie doświadczenie. Często jest też to droga do pokazania swoich umiejętności i angażu do dobrego klubu po zakończeniu gry w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Siatkarze ze Spały potrafią czasami zaskoczyć i to nawet najlepszych. Pokazali to w niedzielę w Chełmie. Mierzyli się z liderem miejscowym ChKS. Wprawdzie przegrali 0:3, ale wyniki poszczególnych setów dobitnie świadczą o tym, że „uczniowie” grają bez presji, co jest ich atutem. Inauguracyjną partię przegrali po walce 22:25. Prawdziwe emocje zaczęły się w drugiej odsłonie. SMS PZPS miał kilka szans na jej wygranie, prowadził bowiem 25:24, 26:25 oraz 27:26. Ostatecznie uległ na przewagi 27:29. Kto wie, czy przy większym doświadczeniu i ograniu, drugi set nie padłby łupem ekipy ze Spały.

Również w pierwszym meczu w Świdniku siatkarze SMS PZPS pokazali, że potrafią walczyć. W pierwszym secie świdniczanie zwyciężyli, ale dopiero po grze na przewagi: 35:33. Również w trzeciej odsłonie rywale postawili się: 25:23. W drugim secie PZL Leonardo Avia wygrała 25:20. MVP tamtego spotkania wybrany został przyjmujący świdniczan Marcin Ociepski

W ostatniej kolejce, na otwarcie rywalizacji w 2025 roku, żółto-niebiescy podejmowali AZS AGH Kraków. Podopieczni Jakuba Guza potrzebowali trzech partii aby udowodnić swoją wyższość nad rywalem. W kolejnych odsłonach Avia zwyciężała: 25:19, 25:20 i 26:24. Po wygranej Marcin Ociepski trafił do siódemki 17. kolejki PLS 1. Ligi. Na liście rezerwowej znalazł się libero świdniczan Tomasz Kuś.

Siatkarze Avii, mimo że jadą do ostatniej w tabeli drużyny ze Spały, nie mogą zlekceważyć tego przeciwnika. W takich meczach największym problemem może być odpowiednia motywacja. Z 16 spotkań SMS PZPS wygrał dwa: na wyjeździe z Olimpią Sulęcin 3:1 oraz u siebie w Czarnymi Radom 3:0. Jaki wynik przywiozą żółto-niebiescy? Okaże się w piątkowy wieczór. Mecz w Spale rozpocznie się o godzinie 16.